RTR Comedy

In format sco las novitads, mo cun umor. I va per in tema - ed in tema sulet. Quai è «RTR – La show».

«Tge che vus avais adina schont vulì savair sur da sex mo n'avais betg gughegià da dumandar» è il titel d'in luschtig film da Allan Stewart Konigsberg ed è vegnì numnà qua mo per astgar duvrar il pled «sex» duas giadas en ina construcziun. En «RTR – La show» vai però per las dumondas ch'ins n'è mai vegnì vitiers da sa tschentar (perquai che tut tschai è natiralmain bler pli impurtant, sco per exempel da guardar suenter tgi che quai Konigsberg è pomai). «RTR – La show» prenda si in tema impurtant per nus umans e nossa societad e dat in sguard pli pitgiv sin el – quai cun umor e brimbori da grafica. Sper l'umor ed il brimbori po però era anc restar enavos insatge auter: in zichel dapli savida che avant.

Vossa opiniun quinta! Co plascha l'emprima episoda «RTR - la show»? Coolira.. dapli da quai! Coolira.. dapli da quai! % Tut ok - in format cun potenzial Tut ok - in format cun potenzial % Ah bah.. betg il mes Ah bah.. betg il mes % Votar Votar Grazia fitg per la participaziun. Ils resultats èn arrundads e na ston uschia betg exnum vegnir sin 100%.

Apropos: Allan Stewart Konigsberg è il num da naschientscha da nagin auter che Woody Allen che ha laschà midar ses num cun 17 onns sin Heywood Allen. So.

Ideas per ulteriuras episodas? Resuns? Ans scrivai sutvart en ils commentaris!