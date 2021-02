«Las vuschs dal 1971» è ina seria auditiva a chaschun dal giubileum da 50 onns dretg da vuschar per las dunnas – in podcast, nua che tattas e tats, mammas e babs, biadias e biadis raquintan bellas anecdotas, sfunsan en bunas e schlettas memorias e baterlan sur da dretgs e duairs da las dunnas.

La natira da la dunna è dad esser mamma, pia educar ils uffants, ed esser consorta, pia sustegnair l'um. Dentant per far politica èn las dunnas betg fatgas – ellas n'han gnanc fatg la recruta... Cun quests arguments han umens impedì sur onns che dunnas survegnan il dretg da vuschar en Svizra – er sin livel chantunal e communal. Enfin avant exact 50 onns, il favrer 1971, cur che la Svizra ha sco in dals ultims pajais en Europa finalmain er decidì da considerar dunnas sco politicamain maiorenas. A chaschun da quest giubileum raquintan persunas da tuttas regiuns da lur experientschas cun l'egualitad.

Episoda 1: Anna, Linus e Jodoc Livers

Anna Livers (93) da Trun ha vivì cun ses um ina relaziun fitg eguala, gia en ils onns 70. Ed er ils uffants e biadis han profità da quai. Dentant Trun era insumma in vitg fitg progressiv.

Episoda 2: Rina Steier e Flavia Krüsi

La dunna da Savognin è stada l'emprima dunna surmirana en il Cussegl grond ed ha sco vicepresidenta da l'uniun da dunnas dal Grischun cumbattì per il dretg da vuschar. Ch'ella è ida en la politica ha dentant er da far in zic cun il lai da Marmorera.

Episoda 3: Tona e Natalia Collet

Tona Collet era selvicultur e president da la vischnanca da Riom il 1971. Ed il spezial: A Riom han tuts, gea propi tut ils umens ch’èn ids quel di a votar detg Na al dretg da vuschar per las dunnas.

Episoda 4: Maria ed Annina Sedlacek

Maria Sedlacek abitava l’onn 1971 – pia il temp da la votaziun federala per il dretg da vuschar da las dunnas – a Turitg. Là pudeva ella directamain cumparegliar il cumbat da las dunnas da la citad cun quel da las dunnas en ils culms. E: betg adina eran las Turitgaisas las progressivas.

Episoda 5: Nicoletta Noi Togni

Nicoletta Noi-Togni fa anc cun 80 onns politica – e quai uschè ditg enfin ch’ella chatta ina dunna sco successura per ses sez en il Cussegl grond. Ch’ella daventia insumma politicra han plirs umens en sia vita vulì impedir, tranter auter er l’agen frar.