L'emprima stagiun da «Wilder» è cumparida il 2017 ed ha manà il duo investigativ Rosa Wilder e Manfred Kägi en il vitg Oberwies. Là vegn chattà in di suenter la festa d'ina emprima badigliada in artist mort, e la figlia dad in investur egipzian è svanida.

La segunda stagiun da Wilder ch'è cumparida avant bundant in onn cumenza cun la scuverta da trais morts en il Giura Bernais. L'unica perditga è il nev dal policist criminal federal Manfred Kägi. Ensemen cun la policista chantunala Rosa Wilder che maina il cas, tschertga el il u la responsabla.

In nov format e dapli empatia

Per la terza stagiun datti in nov format da raquintar e midaments en l'equipa. Jan-Eric Marck, ch'è stà co-reschissur da Pierre Monnard per la segunda stagiun, surpiglia la posiziun dal reschissur per la terza stagiun. Tenor l'actura principala, Sarah Spale, mida quai il muster da raquintar. Quest muster vegn er influenzà dal scenarist Béla Batthyany ch'ha scrit cun il team d'auturs questa giada in format da thriller enstagl da crimi.

Uschia vegnan ins ad enconuscher il delinquent gia en l'emprima episoda. Per l'aspectatur vul quai dir damain engiavinar e dapli attenziun per las figuras principalas. Béla Batthyany manegia ch'ins possia uschia sentir empatia per ils protagonists, ma er per l'antagonist – ed intervegnir dapli sur dals motivs.

«Wilder» enconuscha sias fermezzas

La terza stagiun da «Wilder» sa preschenta a moda pli stgira en in senn figurativ. Ella è pli brutala ed uschia datti er dapli scenas violentas. Quai na funcziuna betg adina bain. Dapli violenza na maina betg a dapli attenziun. Er ils clischés da crimi sco la scena en in club da boxar èn in pau exagerads, e tscherts caracters e purtrets sumeglian ferm a la seria «Fargo» dals frars Cohen.

«Wilder» persvada però er en la terza stagiun cun in'atmosfera intensiva, ch'arriva dad attrair l'aspectatur. Ils detagls svizzers sco la lingua e la cuntrada cumpletteschan quest sentiment per l'aspectatur e l'aspectatura. Ed er las figuras principalas funcziunan bain ed èn in bun motiv per vesair la seria da SRF. Las fermezzas da l'emprima e da la segunda stagiun funcziunan dimena er en la stagiun actuala.