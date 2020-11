cuntegn

Tgi participescha tut? - «Metta da fein» – Quai è il cast

Marietta Jemmi, René Schnoz, Curdin Caviezel e Roman Weishaupt: quai èn in pèr nums enconuschents che han rollas impurtantas en la seria-web rumantscha. Per auters ed autras è la «Metta da fein» ina premiera en il mund cinematografic: per exempel per Tina Bundi che gioga l’Elvira, la calustra.