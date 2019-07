Ils davos onns han el e ses collega Vincent Veillon cuntanschì in status da cult en Svizra franzosa. Ils dus umorists han creà cun «120 secondes» (per il radio) e «120 minutes» (per la televisiun) dus formats umoristics da grond success. En quellas emissiuns discurra Vincent Kucholl per exempel in français federal perfetg. Ed en avegnir er in rumantsch federal perfetg.