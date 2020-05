Ina dumonda che po strusch vegnir respundida. Tgi paisa giu quai, dumonda il cusseglier guvernativ Marcus Caduff. Sch’ins n'avess fatg nagut en connex cun il coronavirus, restassi als medis sin las staziuns intensivas da decider, per tgi ch’igl ha anc plaz e per tgi betg.

Quai na fiss betg fair sch'ils medis stuessan decider, manegia Caduff. Quai saja ina dumonda che la societad, nus tuts stoppian decider. Ins na possia betg delegar quai.

Quant vala qualitad da viver?

Simpel n’èsi per il Cussegl federal betg stà da decider mesiras che valan per in’entira societad. Da restrenscher la libertad da l’entira populaziun per proteger ina part. Ma quant vala la qualitad da viver sco nus essan disads?

Marcus Caduff ha chapientscha per quest aspect ch’ins na vul betg esser serrà en. Ma el constatescha che nus n’acceptain sco societad strusch restricziuns, che nus avain miserias cun quai. Ma sch’ins n’è betg pront d’acceptar restricziuns, lura ston ins acceptar las consequenzas.