Tgi che entra en la Casa Immanuel, entra en in mund in pau nunusità per la Surselva. Qua viva ina cuminanza da passa 20 persunas, coachs sco er giasts che derivan per regla da la Bassa.

Ils ins restan singuls dis, auters plirs mais. Quai che collia ils cussadents è la superaziun da crisas persunalas fin burnouts, da muments en la vita apparentamain senza soluziuns.

En in ambient deliberà da scadin squitsch da prestaziun porscha la Casa Immanuel cussegl entras discurs persunals ed a basa da valurs cristianas. Vita e cretta ha discurrì cun Monika Graf, ina da las manadras, e purtretescha la chasa en duas parts.

En l’emprima part preschentain nus la chasa e ses manaschi. En ina segunda part – che suonda in’emna pli tard – declera Vita e cretta co che las valurs cristianas vegnan vividas, e co che la chasa reagescha a famas dad esser ina secta.