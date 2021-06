Dapi quatter onns èn las plaivs evangelicas da l’Engiadin’Ota fusiunadas. Il num da la plaiv: «Refurmo». L’euforia eira gronda, raquintan persunas involvidas da quel temp. Il potenzial d’ina tala associaziun enorm. Nizzegiar sinergias, era il pled da l’ura. Uss, quatter onns pli tard, tuna quai tut in zichel auter:

Empè prender per mauns il project, vegnan stizzadas las glischs.

Dapi quatter onns datti inquietezzas. Tantas desditgas – sis reverendas ed in diacon social – evocheschan dumondas. Quai è ina fluctuaziun pli auta che normal. Pertge? Quai sa dumondan commembers e commembers da la plaiv. Respostas concretas na datti betg. Tut las persunas involvidas fan la giatta morta. Cler è che tranter la suprastanza da Refurmo ed il convent na statti betg gist bain.

Ils reverendas eran disads da lavurar tuttafatg independentamain, quai è uss auter.

La sfida principala saja da manar communabel, di Gian-Duri Ratti. Per meglierar la situaziun e la communicaziun ha Refurmò organisà ina retraita per ils commembers da la suprastanza e dal convent. Suenter quatter onns d'inquietezza duess ussa vegnir purtà Refurmò en in onn pli armonic. Per quest’ediziun da Vita e cretta raquintain da las charplinas da «Refurmo» – cun tut ses spiert da pionier, cun las desditgas, la critica publica, respostas cripticas e bler far dascus.