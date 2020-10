Tge far cun il rest da la vita? Tge emprendissadi far? Co insumma chattar ora tge emprendissadi far?

Las fatschentas selecziuneschan pli fitg. Perfin per far in fufragnadi dad in, dus dis vegn savens pretendì dals giuvenils in entir dossier d’annunzia, di il jobcoach da la scola da Tusaun, Sandra Mock. I dat pli paucas plazzas d’emprendissadi. Ils giuvenils ston esser creativs per chattar fufragnadi e la finala er ina plazza d’emprendissadi.

Purschidas per tut ils problems

Curaschi en questa situaziun fa Curdin Tuor, il manader da l’Uffizi per la furmaziun professiunala dal chantun Grischun. Il chantun haja purschidas per praticamain tuts problems. En il coc da l’incarica chantunala stettia la cussegliaziun da clamada. Sin quest sectur saja el fitg activs.