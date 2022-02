Endo Anaconda da Stiller Has è mort

Il musicist bernais da la band Stiller Has è stà activ en la scena da musica svizra passa 30 onns. Andreas Flückiger sco el ha num cun num civil è vegnì enconuschent entras sia vusch rauca da blues e texts che laschan pensar.

Ina vita da nomad

Naschì è Endo Anaconda a Burgdorf, va lura pli tard cun sia mamma en l'Austria, per turnar en ils onns 80 en Svizra. El è adina stà da viadi, in zic senza paus – ed er ils ultims onns ha el il basegn dad esser da quà e da là.

Stiller Has

A Berna inscuntra Endo Anaconda Balts Nill ed els fan carriera cun lur band Stiller Has e lur chanzuns en dialect bernais in pau malgulivas, però plain furbazzaria. Lur semperverds èn chanzuns sco: Moudi, Aare, Wilde Has ubain Fäderliecht, tocs cun potenzial da cult. Però il chantautur è er anc stà autur e scriptur ed ha scrit tocs da teater.

Il 2005 banduna Balts Nill la band ed Anaconda cuntinua cun auters musicists e cun success. Cun sia preschientscha sin il palc, sia vusch marcanta e cun ses esser nunconvenziunal è el ina da las figuras impurtantas da la scena da musica svizra. El giauda la vita, ha però er problems cun sia sanadad, passenta er in per emnas a l'ospital – ed el è er conscient che sia vita pudess esser bain spert a fin.

Suenter registraziuns en il studio e turneas da concert vuleva el realisar in da ses gronds siemis: In grond viadi en l'Italia:

Ord l'archiv

Avant stgars dus onns ha Endo Anaconda preschentà l'ultim album da Stiller Has.