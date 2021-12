cuntegn

Cuntrasts - Dunnas e Dieu – «Dagut a dagut fa puz»

Er sch’il mund religius è in mund masculin na sa laschan ellas betg excluder: La sora ed artista Gielia Degonda, l’assistenta pastorala Flurina Cavegn-Tomaschett e la reverenda Chatrina Guadenz. En ils Cuntrasts raquintan las trais dunnas, co ch’ellas han fatg da chattar tuttina ina via per sasez.