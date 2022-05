Martin Bühler, Carmelia Maissen e Roman Hug èn sa mess en viadi per vegnir cussegliera e cussegliers guvernativs. Durant l'ultima fasa avant l'elecziun han els laschà dar als Cuntrasts in cuc sur lur spatla.

Partids eran els en trais per conquistar in sez en la regenza grischuna: Il Mister Corona Martin Bühler, la presidenta communala ed unica dunna Carmelia Maissen ed il sfidader e president communal da Trimmis, Roman Hug dal PPS.

La dumengia vargada ha il suveran grischun decidì, co che la cursa per la regenza finischa – durant quella cursa han ils Cuntrasts pudì esser da la partida tar il cumbat electoral.

Trais chaus – trais cumbats electorals

Il cumbat electoral per in sez en la regenza è lung ed intensiv. El custa radund 150'000 francs per chau. Dapi la nominaziun han ils trais, che nus avain accumpagnà, gì di per di termins. Passa 200 han els raquintà als Cuntrasts.

Ella ed els èn sa declerads pronts, da laschar guardar als Cuntrats durant quest temp intensiv sur lur spatla. Nus avain accumpagnà els durant in di da campagna l'ultim mais dal cumbat electoral – l'avrigl.

Martin Bühler – in di cun blers inscunters ed anc dapli aspettativas

Martin Bühler avain nus pudì accumpagnar en il Grischun dal Sid. El era vegnì invidà da collegas da parti dal PLD a far ina tura tar sis impressaris en Val Calanca e Mesolcina. Qua era Martin Bühler gia enconuschent dad in'autra occasiun, durant la quala ch'el ha sustegnì la regiun – numnadamain durant ils incendis da guaud 2017.

Durant ses di da campagna electorala ha el puspè signalisà dad avair in'uraglia averta per ils quitads en la regiun.

In di cumbat electoral cun Martin Bühler (PLD)

1 / 7 Legenda: Memia blera administraziun, memia pauc persunal dal fatg – Martin Bühler taidla en la chava da crappa Polti en Val Calanca nua ch’il chalzer smatga. RTR 2 / 7 Legenda: Cumbat electoral è far blers viadis – be quest di fa Martin Bühler sur 300 kilometers. RTR 3 / 7 Legenda: Ureglias avertas tar la Helirezia – qua sa scuntra Martin Bühler cun impressaris ed autras interessadas. RTR 4 / 7 Legenda: El na vegnia betg ad emblidar ils quitads da questa regiun – sincerescha Martin Bühler tar sia visita. RTR 5 / 7 Legenda: Grond bainvegni er tar la Censi SA – puspè vegnan skizzadas al candidat las sfidas economicas en la Mesolcina. RTR 6 / 7 Legenda: Ed adina puspè fotografias per las medias socialas – senza quellas na va cumbat electoral ozendi betg pli. RTR 7 / 7 Legenda: Martin Bühler envers ils Cuntrasts: Tut las aspectativas na possia el betg accumplir, ma l’ureglia averta per la Mesolcina vegli el mantegnair. RTR

Carmelia Maissen – campagna sin via n'è betg simpel

Igl è la sonda avant Pasqua che nus pudain accumpagnar Carmelia Maissen durant il cumbat electoral. Ella dat gia a bun'ura gas – ses emprim termin è en in restaurant a Churwalden. La partida dal center envida ad in inscunter cun sia candidata.

Suenter suandan termins a Razèn, Panaduz e Domat – cumbat electoral sin via. Quai vul dir empruvar da persvader cun flyers enta maun ad ina e mintgin che passa gist sin via. Da guardar na para quai betg dad esser uschia simpel.

In di cumbat electoral cun Carmelia Maissen (AdC)

1 / 7 Legenda: Tgi che fa cumbat electoral ha da star si adura – Carmelia Maissen parta curt suenter las set da chasa. RTR 2 / 7 Legenda: Occasiun per sa preschentar – a Churwalden taidla ina gruppa interessada las ideas da Carmelia Maissen. RTR 3 / 7 Legenda: La dunna cun dunnas per dunnas – in maletg che sa mussa er a Razén durant la campagna sin via. RTR 4 / 7 Legenda: Persvader en il contact persunal – Carmelia Maissen è pronta cun il flyer enta maun. RTR 5 / 7 Legenda: Far si las mongias – la candidata per la regenza sustegna candidatas e candidats per il Cussegl grond e viceversa. RTR 6 / 7 Legenda: Pledentar cun l’inscunter persunal – cumbat electoral sin dovra persvasiun. RTR 7 / 7 Legenda: Carmelia Maissen envers ils Cuntrasts: Simpel u grev, cumbat electoral sin via tutga simplamain latiers. RTR

Per Carmelia Maissen n'è quai dentant betg be il mintgadi dal cumbat electoral, ma er ina bun'occasiun da vegnir en contact cun la glieud – almain cun quellas e quels che vulan.

Roman Hug – cun sustegn da tut la partida e blers e bleras voluntarias

Roman Hug è il sfidader da la PPS. L'architect e president communal da Trimmis vuleva conquistar per sia partida suenter 13 onns finalmain puspè in sez en la regenza grischuna. Igl era la quarta emprova per la PPS – e fertant savain nus er, che quai n'è betg gartegià.

A quel di, che nus avevan pudì accumpagnar Roman Hug durant ses cumbat electoral, guardaiva quai ora tut auter. En l'arena Cazas era sa chattada la crème de la crème da la partida grischuna per lantschar la fasa finala dal cumbat electoral. Ina saira che ha mussà, quanta glieud ch'era s'engaschada per il success da la partida tar il suveran grischun.

In di cumbat electoral cun Roman Hug (PPS)

1 / 7 Legenda: Roman Hug e sias ballas da silo – la cumprova ch’in num curt sa gidar tar il cumbat electoral. RTR 2 / 7 Legenda: Arrivada en la arena – Roman Hug vegn cun ina stgatla dultscharias per il public tar la saira da la PPS. RTR 3 / 7 Legenda: Sustegn suprem – er cusseglier federal Ueli Maurer è arrivà per lantschar la fasa finala dal cumbat electoral en Grischun. RTR 4 / 7 Legenda: Cun el duai gartegiar – Roman Hug duai conquistar in sez per la PPS en la regenza grischuna. RTR 5 / 7 Legenda: Posiziuns cleras ed in grond grazia – Roman Hug engrazia a las candidatas ed ils candidats per il Cussegl grond per lur sustegn. RTR 6 / 7 Legenda: Ils dus umens ferms da la saira – Roman Hug ed Ueli Maurer en discussiun cun il public en l’arena. RTR 7 / 7 Legenda: La partida stat davos el – ed er qua vala la fin da star nà per la fotografia da reclama obligata. RTR

Ils 15 da matg 2022, il di dals dis – il di d'elecziun

La fin dals quints savain nus tuttas e tuts co ch'igl è i: La dumengia vargada ha il suveran grischun decidì da vulair laschar finir mo a dus dad els la cursa cun success.

Fertont che Martin Bühler ha defendì il sez da la PLD cun in resultat da pumpa e che Carmelia Maissen da l’AdC ha fatg flucs cun la bastiun masculina en la regenza grischuna, n’han las Grischunas ed ils Grischuns betg sa laschà persvader dad ina regenza cun il PPS e ses candidat Roman Hug. Ils resultats èn clers: