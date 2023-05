cuntegn

Cuntrasts - Mox ed il clan da las muntanellas

La vita en las muntognas fa adina puspè surstar. Quai che para uschè idillic è er in cumbat! In cumbat cunter la natira che po esser dira e brutala, ma er in cumbat cunter inimis sco lufs, evlas e vulps e cunter ils concurrents da l’atgna spezia u da l’agen clan.