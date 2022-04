Ils 19 da favrer 2022 èn vegnids transportads 4'225 vehichels tras il tunnel dal Vereina – in di da record. Da l'emprim tren d'autos las 05:05 fin a l'ultim la notg las 00:40 han ils Cuntrasts documentà in di da nar tar il transport d'autos.

«I vegn mintgadi saira», di bain il chargiader Peter Meier da la Viafier retica da sia lavur per il transport d’autos dal Vereina. Ils 19 da favrer è questa calma dentant stada pli che necessaria: Tras il tunnel dal Vereina èn passads quel di 2'086 vehichels da Claustra en il nord direcziun l’Engiadina Bassa en il sid – e 2'139 en l'autra direcziun.

In di da nar – in di cun auta tensiun

Sper la segirtad è la stabilitad da l’urari la pli auta maxima – adina, er durant dis da record sco quels da mez favrer. Per che quella stabilitad saja garantida, cumbatta il schef dal transport d’autos Simon Rohner ensemen cun

9 chargiaders da tren,

6 cassieras,

6 persunas da la Securitas

e 7 cadets da traffic a Selfranga e Sagliains

cunter il temp e l’aura. E cunquai che tut penda ensemen cun tut, èn er anc ina dunsaina maschinists e la centrala da gestiun a Landquart da la partida.

Il motto dal schef dal transport è perquai er cler:

Mo cun quietezza – uss chatschar na gida nagut.

Ils 19 da favrer han ellas ed els guardà che 4'225 vehichels rivian tranter las 05:05 e las 00:40 cun sis trens d’auto (normalmain mo quatter, ma durant tals dis sis) en temp util dad ina a l’autra vart da la muntogna e che la rait da tren, inclusiv quatter trens da persunas, na dettia betg ensemen.

Acziun ed en acziun al Vereina

1 / 8 Legenda: In di da nar Ils 19 da favrer 2022 a Selfranga, il portal nord dal tunnel dal Vereina. RTR 2 / 8 Legenda: Da tutt’ura l’ura en mira Simon Rohner è il schef dal transport d’autos al Vereina. RTR 3 / 8 Legenda: Mantegnair la survista Quatiers gida ina rait da cameras. RTR 4 / 8 Legenda: Ils dad in franc mess en lingia Annalies Bulfoni a la cassa dal Vereina a Sagliains è bain preparada. RTR 5 / 8 Legenda: 4'225 vehichels en 1 di Quai è stà il traffic dals 19 da favrer al Vereina. RTR 6 / 8 Legenda: Basta ch’i giaja spert Monika Eggimann tegn la survista en il bistro a Selfranga. RTR 7 / 8 Legenda: Adina puspè da viadi tras il Vereina Curdin Lareida è manischunz da tren da la Viafier retica. RTR 8 / 8 Legenda: La vart dal sid Sagliains ha num la staziun sid dal tunnel dal Vereina en l'Engiadina bassa gist sper Lavin. RTR

Cun chargiar trens d’autos quinta mintga minuta: In retard da manevrar cun autos u camiuns po spert avair consequenzas per l’entira rait da tren. Ils viadis tras il Vereina èn planisads minuziusamain. Be uschia po vegnir garanti che radund sis trens d’auto e quatter trens da persunas rivan ad uras tras il tunnel.

Perquai na vegnan betg be ils trens chargiads minuziusamain, ma er la plazza da spetga vegn gestida exactamain – tranter auter da Gian Reto Cantieni che coordinescha las lingias dals autos ed ha adina puspè da far cun in, cun il frain a maun:

Gea, gea – quest frain a maun. Adina quest coga frain a maun!

I na quintan dentant betg be las minutas, ma er ils centimeters: Per che las colonnas sa reduceschian uschè svelt sco pussaivel han da vegnir chargiads ils trens uschè bain e da stretg sco pussaivel. Dapli autos sin il tren, pli svelt ch’i va.

«Far il tischlen» – l’art secret al Vereina

Anc in zic, anc in zic – bun!» – «Dapli, dapli, dapli---» – «Stop!

Quai enconuscha mintgina u mintgin ch'è gia passà tras il Vereina: Noziuns che tutgan tar il vocabulari da standard per tgi che chargia autos sin ils trens al Vereina. «Tischlen» ha quai num qua – precis uschia sco tar la BLS, la Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn.

Là han numnadamain ils collavuraturs e las collavuraturas da la Viafier retica emprais avant onns, co ch’igl è da plunar autos sin trens, apunta «far il tischlen».

«Far il tischlen» – els èn ils maisters

1 / 6 Legenda: Adina servetschaivel, er cun «far il tischlen» Gian Reto Cantieni coordinescha las lingias da spetga a Selfranga, en il nord. RTR 2 / 6 Legenda: «Tischlen», ma cun calma Daniel Hobi sa che hectica fa be vegnir gnervus tuts. RTR 3 / 6 Legenda: In dals maisters da «far il tischlen» Jon Müller sa co chargiar trens d’autos. RTR 4 / 6 Legenda: Agid dals cadets da Cuira En set sustegnan ellas ed els ils chargiaders da tren cun parter en las lingias da spetga. RTR 5 / 6 Legenda: Saira vegni adina Peter Meier è profi er durant in di da stagiun auta. RTR 6 / 6 Legenda: Tar mintga tren èsi necessari da chargiar bain Er il schef Simon Rohner sto esser maister dal «tischlen». RTR

Ils Cuntrasts dad in di da nar: Cun Annelies Bulfoni, Jon Müller, Simon Rohner, Daniel Hobi, Gian Reto Cantieni, Monika Eggimann, Curdin Lareida e Peter Meier ed il coga frain a maun, ina locomotiva che ha dà si il spiert propi en il faus mument, minutas e centimeters che quintan, ina mar dad autos ed ina schurma da persunas che stuvevan spetgar e n'avevan tuttina betg nauscha luna, e natiralmain – «come on, come on – stop!» – «far il tischlen» en las pli diversas variantas.