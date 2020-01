Ir al cunfin e magari surora - quai ha Corsin Hösli fatg bleras giadas per pudair realisar ses siemi da daventar profi da passlung. L’emprima giada il 2007 cura ch’el ha survegnì la diagnosa leuchemia. El ha cumbattì la malsogna, sia via è dentant restada plain obstachels.

Corsin Hösli da Zernez valeva sco grond talent da passlung. Cura ch'el aveva 12 onns, tutgava el tranter ils megliers da la Svizra. Ma lura han las difficultads cumenzà: Mal il venter, esser stanchel, nagin appetit. «Jau hai sminà che quai saja insatge pli serius. Tuttina è quai stà in grond schoc d'udir ch'jau haja cun 15 onns cancer.» La schanza da surviver era tenor ils medis 50/50.

Tuts schevan: Quai na va betg!

Ses motto è stà: Pensar positiv, guardar vinavant e far il meglier ord la situaziun. Mintgatant saja quai dentant stà grev da restar positiv durant la chemoterapia. «Las chommas eran mo pli pel ed ossa, jau n'aveva nagins musculs e nagina forza pli», sa regorda el da quai temp avant 13 onns. Malgrà quai ha el trenà durant la terapia, tant forza sco era da far passlung. «Tut ils medis han ditg da betg far memia bler, quai ha dentant dà a mai bler dapli che da star a chasa sin canapé.»

Pers la fidanza

Suenter dus onns è la terapia stada a fin e Corsin Hösli puspè fit. Mo in onn e mez pli tard è el daventà campiun svizzer. El ha pudì realisar ses siemi da daventar profi da passlung. La via fin a l'elita mundiala è dentant lunga. Differentas blessuras han adina puspè franà Corsin Hösli. El ha stuì sortir dal cader da Swiss Ski e trenar sin agens custs. Adina puspè ha el chattà la motivaziun da turnar sin loipa suenter ina blessura. La primavaira passada ha el dentant pers la fidanza en ses corp ed era en la carriera sco passlunghist.

Il film

Avant 12 onns avevan ils «Cuntrasts» purtretà Corsin Hösli e mussà ses cumbat cunter la leuchemia. El aveva era filmà bleras scenas sez, per exempel co ch’el era isolà a chasa e fascheva exercizis per ils musculs. Uss avain nus puspè dumandà el da filmar ses mintgadi. Il nov film «Corsin e ses cunfin» è l’istorgia d’in sportist che ha cumbattì il cancer e che ha suenter cumenzà il cumbat per rivar en l’elita mundiala dal passlung. Ina via cun blers obstachels, insaquants highlights e la finala la conclusiun d’esser arrivà al cunfin.

