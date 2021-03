La pandemia fatschenta il cusseglier guvernativ Marcus Caduff di e notg. Sviluppar in nov sistem per indemnisar fatschentas, discutar cun branschas pertutgadas, cumbatter per las terrassas. Ils Cuntrasts dattan in sguard davos las culissas e mussan era tge che Caduff fa per supportar il squitsch.

Ils 13 da schaner 2021 sto il cusseglier guvernativ Marcus Caduff digerir ina surpraisa. «Il Cussegl federal è in tamazi», commentescha el spontan la decisiun dal Cussegl federal da serrar las stizuns.

Bunamain in'affera statala

Sia reacziun nunspetgada procura per lingias grossas e brevs da lecturs en la pressa grischuna. El na deplorescha betg d'avair duvrà quest pled. «Jau sun surstà ch'ins sa far or dad in pled bunamain in'affera statala», di el intginas emnas suenter. Ses tat numnava el in tamazi e quai n'era betg manegià nausch. «La pandemia divida la societad, la glieud dovra in ventil per laschar liber il frust. Cun quai hai jau stuì emprender da vegnir a frida».

Il mintgadi da Marcus Caduff

Marcus Caduff è savens al telefon. El discutescha cun differentas branschas per sentir il puls ed uschia chattar ina soluziun co indemnisar las fatschentas che han stuì serrar. «Il pli strentg è da stuair prender decisiuns che pon metter en dumonda l'existenza da bleras fatschentas», di il minister d'economia.

Maletg 1 / 6 Legenda: Ina sesida suenter l'autra Caduff s'entaupa cun differentas branschas per sentir il puls RTR, Paula Nay Maletg 2 / 6 Legenda: Marcus Caduff e ses cumbat per las terrassas Caduff è perschuadì ch'i è stà gist da laschar avert las terrassas RTR, Paula Nay Maletg 3 / 6 Legenda: Ses grond hobi è ir cun skis Ir cun skis è per Marcus Caduff recreaziun pur RTR, Paula Nay Maletg 4 / 6 Legenda: Marcus Caduff en ses biro a Cuira Dapi la pandemia è il cusseglier guvernativ pli savens en ses biro RTR, Paula Nay Maletg 5 / 6 Legenda: Dar intervistas tutga vitiers Communitgar bain en ina situaziun da crisa è ina sfida per Marcus Caduff RTR, Paula Nay Maletg 6 / 6 Legenda: Marcus Caduff sin loipa Far passlung è sco in ventil per Caduff RTR, Paula Nay

Berset metta Caduff sut squitsch

Pliras emnas ha Marcus Caduff ignorà las reglas dal Cussegl federal e laschà avert las terrassas en ils territoris da skis. Ch'el saja in chau dir na lascha el betg valair. «Nus faschain quai che fa senn. Igl è meglier sche la glieud sesa en quatter davos maisa che nuncoordinà en la naiv», argumentescha Caduff. En il decurs dal favrer crescha il squitsch da tut las varts. Perfin il cusseglier federal Alain Berset ha telefonà a Caduff e fatg pressiun da serrar las terrassas.

Bler laud dentant era critica

A la sessiun a Tavau sa mussan las deputadas ed ils deputads tut en tut cuntents cun la lavur da Caduff. El saja in tip ruassaivel che ponderescha bain avant che decider. La communicaziun pudess el meglierar. «Jau na sent Caduff anc betg sco cusseglier guvernativ, mabain sco top-funcziunari», precisescha Jan Koch, president da la fracziun da la PPS.

Morissen è ses refugi

La fin d'emna deditgescha el a sia famiglia. L'enviern va el savens cun skis cun sias duas mattas. «Quai è recreaziun pur», di Caduff ch'è creschì si en Lumnezia. Avant intgins onns ha el cumenzà a far passlung. Uschia possia el chargiar las battarias. «Sch'jau hai schletta luna stoss jau ir a far passlung. Quai gida», di l'um da 48 onns.

Pers la battaglia

Ils 24 da favrer decida il Cussegl federal da serrar las terrassas e la regenza grischuna fa per cumond. Stuair ir en questa situaziun avant las medias na saja betg simpel. «Uss stoss jau sa depurtar professiunal e represchentar l'opiniun da la regenza», di Marcus Caduff. Cunquai è il cumbat per las terrassas a fin. La via tras il 2. lockdown cuntinuescha.