Relaziuns tranter fragliuns èn las pli lungas relaziuns en la vita d'in carstgaun. Enten vegnir creschids sa schluccan quellas relaziuns normalmain. Mintgin va sia via. Tar fragliuns da persunas cun impediment sa sviluppa quella relaziun in pau auter. Els restan sco frar e sora impurtantas persunas da contact per il fragliun impedì.

Annalea Stuppan da Martina ha duas soras impedidas

Ella è la sora mesauna tranter Mengia e Marina che han in impediment sumegliant al sindrom da Down. Sco buoba – sa regorda Annalea – avevan sias duas soras da far pli u main per cumond ad ella. Ella duvrava ellas per il pli sco poppas per giugar. In visavi che tegneva encunter aveva ella betg cun Mengia e Marina. Quei ha ella tschertgà e chattà en il vitg. Lezza gia era Annalea la suletta matta en il vitg. Il rest eran mo buobs. Cun quels ha ella emprendì da sa dispitar e da sa defender.

Il cumin era mes fragliuns. En quest senn na sun jau betg be creschida si be cun soras.

Oz viva e lavura Mengia en la Buttega a Scuol e Marina è en l’Ufficina a Samedan. La procura per ellas ha anc ussa il bab Chasper Stuppan. La finamira dad Annalea è da surpigliar quella in di.

Igl è sco d'avair in uffant pitschen ch'ins n'ha betg parturì, ch'ins n'ha betg tratg si ma ch'ins vul esser qua per el.

Marlis Caduff da Tavanasa è la sora mesauna tranter dus frars

Legenda: Marlis Caduff cun ses frar. RTR, Petra Rothmund

Il frar giuven Othmar ha gì da pop in’inflamaziun dal tscharvè ed è dapi lura impedì. Cun otg onns è Othmar ì a scola a Giuvaulta. A chasa a Tavanasa turnava el mo durant las vacanzas grondas ni da festas sco Nadal. Che ses frar pitschen laschava talmain encrescher cura ch'el stueva ir a Giuvaulta rumpeva mintgamai a la sora Marlis il cor. Per ella èsi stà cler ch'ella guarda in di da ses frar cura bab e mamma n'èn betg pli.

Metter Othmar en ina chasa da viver e lavurar per impedids na fiss mai vegnì en dumonda per mai.

Finanzialmain è quai betg adina uschè simpel. Vegn ina persuna cun impediment tgirada da confamigliars survegnan quels tenor lescha nagin sustegn finanzial. Auter fiss quai sch'insatgi ester guardass da quella persuna.

Nus avain ch'i tanscha per el e per mai e cun quai èsi bun.

Ina giada ad onn van Marlis ed Othmar en vacanzas. Quellas paja la sora.

Cura che nus turnain a chasa dat Othmar adina ina buna a mi e di engraziel fitg per las bellas vacanzas. Per mai è quai lura pli che pajà.