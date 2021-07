Tut en tut haja be dà 420 minutas Muschkito – quellas 420 minutas han dentant tanschì pli ch'avunda per far or dal Muschkito ina legenda rumantscha.

Muschkito III - la critica

Gia curt suenter la naschientscha da lur Muschkito han ils trais muschkitiers Beat Manetsch, Claudia Knapp e Gieri Venzin pudì preschentar ina bilantscha en urden – uschia cumenza la contribuziun d'anniversari per l'emprim onn da lur emissiun, suenter – baininclet – trais ediziuns:

Per sia vegliadetgna ha el survegnì blera posta, il Muschkito. Cumpliments che han fatg bain. Che la vita po dentant era esser criva, ha el era gia emprendì e che betg tuts han gugent el mussan chavazzins sco orribel, primitiv, scandalus.

Fertant che las inas rievan, han ils auters prendì or il mazza-mustgas per far ina fin a l’insect impertinent. En la terza part discurra il trio dal «Muschkito e la critica» e raquinta er dals resuns, ch'els avevan survegnì sin il Muschkito:

Tar mai a chasa si Trun era la reacziun stada: Ach, stuais uss propi far quai, sto quai esser? E jau scheva lura schon: Gea, quai sto esser. Da tschai datti avunda e per quai datti er plaz.

Sper laschar repassar l’emprima contribuziun d’anniversari dal Muschkito e raquintar pertge ch'ins scriva atgnamain Muschkito cun k, laschan els er cuccar davos las culissas da las temidas concurrenzas architectonicas. Quellas concurrenzas, ch'han purtà els fin en las stivas e davant las «Wohnwands» dals cussegliers guvernativs da quella giada...

Maletg 1 / 5 Legenda: Anc ina giada en acziun davant la camera: Il trio redacziunal Beat Manetsch, Claudia Knapp e Gieri Venzin. RTR, Isabelle Jaeger Maletg 2 / 5 Legenda: Claudia Knapp e Beat Manetsch – ensemen cun Gieri Venzin han els servì ils onns 90 il «Muschkito» a la Rumantschia. RTR, Isabelle Jaeger Maletg 3 / 5 Legenda: Tut è pront – curt avant la registraziun per la seria da stad cun il team redacziunal dal «Muschkito». RTR, Isabelle Jaeger Maletg 4 / 5 Legenda: Laschar reviver il «Muschkito» – Beat Manetsch, Claudia Knapp e Gieri Venzin svutran en souvenirs da lur emissiun legendara. RTR, Isabelle Jaeger Maletg 5 / 5 Legenda: Sco da pli baud – il trio redacziunal dal «Muschkito» en ina pausa da las registraziuns per la seria da stad. RTR, Isabelle Jaeger

L'ultima part vegn ad esser:

Claudia Knapp, Gieri Venzin e Beat Manetsch han fatg il «Muschkito» – ed Arnold Rauch, René Schnoz e Bruno Cathomas al han dà lur fatschas. En la quarta part da la seria da stad, ils 18-07, lascha il trio reviver il «Muschkito e sias fatschas»:

Maletg 1 / 15 Legenda: Cun "Haasta la vista" tarmess sin la glina - uvestg Wolfgang Haas adina puspè en il Muschkito. RTR / Muschkito Maletg 2 / 15 Legenda: Il saut da la plumpa - Arnold Rauch e René Schnoz en acziun. RTR / Muschkito Maletg 3 / 15 Legenda: Souvenir da la filmada en il pissoir a Turitg - ils moderaturs René Schnoz ed Arnold Rauch vid lur lavur. RTR Maletg 4 / 15 Legenda: Ella era ina da las vuschs dal Muschkito - la moderatura da radio Maria Cadruvi. RTR / Muschkito Maletg 5 / 15 Legenda: Gida a trametter ad uvestg Haas sin la glina - l'astronom Men Jon Schmid. RTR / Muschkito Maletg 6 / 15 Legenda: In dals giasts predilets dals Muschkitiers - il chantadur Vico Torriani. RTR / Muschkito Maletg 7 / 15 Legenda: Venda il stgazi da pleds rumantsch - il linguist Felix "Mc" Giger. RTR / Muschkito Maletg 8 / 15 Legenda: En la Val Cristallina virtuala - il scriptur Flurin Spescha. RTR / Muschkito Maletg 9 / 15 Legenda: Dar e survegnir schleppas - ina part da las moderaziuns da l'actur Bruno Cathomas. RTR / Muschkito Maletg 10 / 15 Legenda: Davart la forza irraziunala da la sexualitad - il vicari general Vitus Huonder. RTR / Muschkito Maletg 11 / 15 Legenda: L'istorgia dal pass betg rumantsch dal pli aut Rumantsch - il secretari da la Lia Rumantscha Bernard Cathomas cun redactur Beat Manetsch. RTR / Muschkito Maletg 12 / 15 Legenda: Il condom rumantsch grischun - presentà dal moderatur Arnold Rauch. RTR / Muschkito Maletg 13 / 15 Legenda: La schuria architectonica temida dal Muschkito - u ina part dad els, numnadamain Diego Giovanoli e Peter Zumthor. RTR / Muschkito Maletg 14 / 15 Legenda: Ina da diversas scenas legendaras - moderatur e directur Mariano "Dolores" Tschuor e professer e scriptur Iso Camartin. RTR / Muschkito Maletg 15 / 15 Legenda: L'insect pli privlus da la Rumantschia - il Muschkito original. RTR / Muschkito

... e quai è gia stà:

Muschkito I - senza tabus

Il Muschkito aveva d'emprim ennà nagina remissiun e naginas retegnientschas. Perquai s'occupa nossa seria da stad en l'emprima ediziun dal «Muschkito – senza tabus». Ensemen cun il trio redacziunal laschain nus reviver semperverds sco l’istorgia da Bernard Cathomas che n’ha nagin pass rumantsch, e Vitus Huonder che discurra amez ina ghirlanda da condoms da la forza affectiva da la sexualitad – e betg dad emblidar: «Il condom per il contact sexual interidiomatic, il condom rumantsch grischun!»

En sasez è il «Muschkito» stà l’emprim magazin investigativ da la Rumantschia. Senza fatgs retschertgads na datti numnadamain naginas istorgias, gnanca da quellas per rir. Perquai è er qua lavur schurnalistica exacta stada la basa dals trais Muschkitiers Claudia Knapp, Beat Manetsch e Gieri Venzin. Las piztgadas da lur Muschkitos han vivì da la substanza schurnalistica.

En la segunda part da nossa seria da stad laschain nus reviver perquai intginas da lur pli grondas istorgias – sco quella dals Carigiets sfalsifitgads che la Tagesschau n’aveva betg dastgà mussar, il «Muschkito» percunter bain.

Muschkito II – ils Carigiets sfalsifitgads

Dal temp, ch'il trio dal Muschkito era en acziun, haja quai gist dà in vair run sin ovras da l'artist sursilvan Alois Carigiet, raquinta Gieri Venzin.

Per il trio dal Muschkito in tema ideal – zunt perquai ch'ils pretschs per las ovras da Carigiet «gievan si e da tetg ora». Ed anc in'autra cumponenta fascheva vegnir interessanta l'istorgia:

Damai che Alois Carigiet n'aveva sez betg fatg in catalog da sias ovras, na deva quai betg criteris exacts, tge maletgs ch’èn propi originals e tgenins betg. Suenter ina emprima retschertga avain nus lura constatà, che atgnamain sa mo in spezialist anc dir, tge maletg ch’è propi dad Aluis Carigiet. Tge che quels spezialists valevan, avain nus lura vulì empruvar ora cun quest test.

Ditg e fatg – e perquai ha il Muschkito surdà ad in spezialist «da far dus Carigiets en in di». Cun ils resultats da la lavur dal sfalsifitgader ha il Muschkito lura testà ils spezialists – e Gieri Venzin ha anc oz in zic battacor, cura ch'el raquinta quell'istorgia.

... e quai stat davos nossa seria da stad:

Igl era ils 11 da november 1990. Curt suenter las 18:00 lascha sgular la Televisiun Rumantscha per l’emprima giada ses «Muschkito». L’idea: Far in’emissiun da giuvens per giuvens. La cumposiziun: Istorgias e piztgadas or da la penna dal trio Claudia Knapp, Gieri Venzin e Beat Manetsch, tuttafatg insolitas per il groove patgific dal Balcun tort.

Il «Muschkito» daventa en ses curt temp d’existenza (1990-1993) ina garanzia per piztgadas, irritaziuns e scandals – da tala maniera, ch’igl è a fin gia il 1993. Il «Muschkito» vegn splattitschà suenter mo 13 ediziuns (l’emprim lungas, lura pli curtas per finir cun curtischmas). Tuttina han las 420 minutas da sia existenza tanschì per daventar ina legenda a la quala che la Rumantschia sa regorda anc oz.

30 onns pli tard dimena nairas uras da laschar reviver quel animal, che deva da discutar da ses temp tant sco oz luf ed urs ensemen, apunta, il «Muschkito».

Perquai preschenta RTR questa stad ina revista a temps glorius – cun l’autura ed ils auturs dad ina giada. Claudia Knapp, Gieri Venzin e Beat Manetsch s’inscuntran en cuschina e stiva sco pli baud, cura ch’els mettevan en pe lur «Muschkitos». Questa giada dentant betg per far in nov «Muschkito», ma per laschar reviver ils muments-staila da lur «Muschkitos» dad ina giada.