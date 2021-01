Cura ch'igl ha dà in mazzament, ina rapina u per exempel in grond brischament en la citad da Turitg, sto el dar pled e fatg a las medias: Marco Cortesi, oriund da Samedan. El lavura dapi bunamain 30 onns tar il servetsch da medias da la polizia da Turitg ed ha gia dà millis e millis intervistas.

Che Marco Cortesi è daventà policist è plitost ina casualitad. Suenter la scola da commerzi n'aveva el nagin gust da lavurar en biro. Sia amia da quella giada ha motivà el da far la scola da polizia a Turitg. Suenter otg onns sco policist ha el lura midà tar il servetsch da medias. «In bun pledader da la polizia era ina giada policist. El enconuscha bler meglier las situaziuns e sa co quai è da per exempel stuair ir ad ina demonstraziun ed esser confruntà cun persunas che bittan crappa».

In mintgadi cun plain surpraisas

Cura che Marco Cortesi va la damaun a lavurar, na sa el mai tge che capita durant il di. Mintga mument sa quai dar in mazzament, ina persuna che va amoc, in grond accident ni in brischament e lura sto quai ir spert. Tar gronds cas va Cortesi adina en il lieu da la tragedia. Uschia possia el giuditgar meglier la situaziun e dar scleriment a las medias.

Cas che restan en memoria

L'onn 2008 han laders engulà quatter purtrets o d'in museum. Purtrets en la valur da 410 milliuns francs. Schurnalists la l'entir mund èn vegnids a Turitg ed han rapportà da la rapina. «Il squitsch da na betg dir insatge sbaglià era grond,» sa regorda Marco Cortesi. Tutgà il pli fitg emoziunalmain ha il brischament d'ina chasa nua ch'in pumpier è sa disgrazià mortalmain. «Il cumandant dals pumpiers m'ha supplitgà da dir intgins pleds als pumpiers. Ma jau n'hai betg chattà ils dretgs pleds».

Giudair l'Engiadina

En paucas emnas vegn Marco Cortesi pensiunà. El sa legra dad avair dapli temp dad ir cun velo ed a viandar en l'Engiadina. El ha fundà si'atgna firma da communicaziun cun la finamira da pudair dar da temp en temp in curs en il sectur da communicaziun. Da l'autra vart saja quai dentant era grev da chalar. «Dastgar esser pledader da la polizia da Turitg è stà in regal».