«Me digl ir cun taxi savessan betga viver» di il sutsilvan Herbert Michael, il taxist da la Val Schons. El, e quai vala era per blers auters che van cun taxi en muntogna, ston era anc far autras lavurs per gudagnar avunda. Uschia transportescha Herbert Michael era anc valischs per giasts che van a pe la Via Spluga. El va cun il ses bus era ils curs regulars dal Bus Alpin. E el accumpogna era transports spezials. Il è in mintgadi multifar che ils taxists da muntogna han. In mintgadi cun bleras uras davos la roda da manischar.

Dapli dals taxists da muntogna en il film ‘I scurlatta – ir cun taxi en muntogna’ da Casper Nicca questa dumengia da las 17:25 sin SRF1.

RTR Telesguard 17:40