La passiun per la natira ha Steivan Luzi ertà surtut da ses tat (non) ch'era medemamain guardiaparc en il Parc Naziunal Svizzer. Descriver sia passiun saja difficil.

Jau survegn pel-giaglina mintga damaun ch'jau poss ir ora. Quai è in sentiment fitg profund en mai.

Emprender cun far

Steivan Luzi è chatschader e pestgader, ed el ha gia fatg differents curs: da botanica, d'ornitologia e da reptils. El ha fatg l'emprendissadi sco stagner da construcziun ed installatur sanitar. Suenter avair lavurà dudesch onns sin il bajetg ha el survegnì ses job da siemi. Ina scolaziun specifica sco guardiaparc na datti betg. Il bler è emprender cun far.

Maletg 1 / 7 Legenda: La passiun per la natira Steivan Luzi ha ertà da ses tat la passiun per la natira. P. Nay Maletg 2 / 7 Legenda: In'excursiun fitg speziala A la tschertga da plazzas da frega. P. Nay Maletg 3 / 7 Legenda: La fascinaziun per la botanica Ils guardiaparc tschertgan fluras per in project scientific. P. Nay Maletg 4 / 7 Legenda: Nua èn ils capricorns? Steivan Luzi dat in tips a turistas e turists. P. Nay Maletg 5 / 7 Legenda: La telemetria - ina premiera La telemetria è insatge cumplet nov per Steivan Luzi P. Nay Maletg 6 / 7 Legenda: Qualitads da mastergnant Steivan Luzi construescha ina trapla da vulps. P. Nay Maletg 7 / 7 Legenda: L'emprima gia sulet en gir Steivan Luzi dumbra las selvaschinas. P. Nay

La lavur è fitg varianta. Far surveglianza da chatscha, dar tips a turistas e turists, dumbrar selvaschina, far sendas e lavurs en il lavuratori. Per ses job da siemi sto el dentant desister da ses grond hobi. Sco guardiaparc na po el betg ir a chatscha. Ina regla che pudess dentant vegnir sluccada. La finamira da Steivan Luzi è da far questa lavur fin tar la pensiun.