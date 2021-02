Marie Louise Werth è dapi 30 onns en il business da musica. Ella ha vivì blers auts e bass, onns finanzialmain grass ed era maghers, ma insatge sumegliant sco l’onn da la pandemia hai mai anc dà. Tut ses concerts ed engaschaments dal november e december èn vegnids stritgads. Era sch’ella è gia tants onns sin tribuna ha ella mintgatant tema da na forsa betg esser avunda fitta per proxims concerts.

Uschè crass n'èsi mai anc stà.

Legenda: La musicista Marie Louise Werth. RTR

L’actura Annina Sedláček è vid las emprovas dal toc performativ «Sche la plievgia vegn.» Da stuair far tut las emprovas cun mascrina pretenda ina meglra articulaziun. Quai saja forsa in avantatg, cura ch’ins sappia lura prender davent ella. Quitads fa la planisaziun. Tut è intschert, ils termins sa spostan, i dat collisiuns, i saja dad esser enorm flexibel.

Corona ha fatg crescher mai emoziunalmain.

Legenda: L'actura e reschissura Annina Sedláček. RTR

Per Ursina Giger n'ha l’onn da la pandemia betg mess tut sutsura. Ella e ses partenari avevan gia avant il lockdown planisà in congedi e da passentar mez onn a Berlin. Er aveva ella reservà il 2020 per finir ses album. Las restricziuns han legitimà da sa retrair.

Uss la primavaira faschess ella ina turnea per promover ses nov disc cumpact. Sche quai vegn ad esser pussaivel na sa ella betg. Sia crisa vegnia forsa pir, manegia ella.

Jau hai gì cletg ch’jau avev in plan per il 2020.

Legenda: La musicista Ursina Giger. RTR

L’exposiziun d’art da Ladina Gaudenz aveva gist avert sias portas cura che l'emprim lockdown è vegnì. Nagina exposiziun vul dir, nagina vendita da maletgs, nagina entrada per Ladina Gaudenz. Mo ella ha survegnì in'indemnisaziun da la perdita dal chantun Genevra. Nagin agid finanzial hai dà per sed project en il Grischun. Planisà era in'ovra pli gronda en l'ospital da la Crusch. Il project è vegnì stritgà. Gnanc per sias lavurs preparatoricas ha Ladina Gaudenz vis in rap.

Quai è simplamain ina catastrofa. I na dat nagin auter pled.

Legenda: La pictura artista Ladina Gaudenz. RTR

Il pictur artist da Lantsch Mirko Baselgia n'ha er betg gì simpel. El aveva tschentà la primavaira la dumonda per survegnir daners d'agid cura ch'il lockdown è vegnì. Ma la primavaira è la resposta stada negativa. Uss è la lescha vegnida midada ed el po anc ina giada empruvar.