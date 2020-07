La Svizra ha la pli pretensiusa procedura da natiralisaziun da l'Europa. I dat in sulet passaport, ma 2'000 modas d'obtegnair quel. La seria «Far Svizzers» mussa quant differenta che la via po esser per las candidatas ed ils candidats. 4 exempels, 4 regiuns en 4 episodas.

En tge mar sbucca l'En? Tge è la differenza tranter in referendum ed in'iniziativa? Tgenin è il pli grond lai en Svizra? Savessas Vus respunder questas dumondas? La seria «Far Svizzers» ha accumpagnà candidatas e candidats per il pass svizzer tras la procedura fin tar la gronda audiziun.

Las differenzas

En il chantun Grischun basta quai d'ademplir ils criteris – per pudair lantschar la procedura da natiralisaziun. En auters lieus ston las candidatas ed ils candidats visitar in curs e dumagnar in examen per pudair trametter il dossier.

L'audizun avant la cumissiun communala è era fitg differenta. A Lugano ston ils candidats sa preschentar a 13 persunas, a Puntraschigna be a 3. Là han lieu en media quatter audiziuns da natiralisaziun ad onn, a Losanna èn passa 1'600 dossiers vegnids inoltrads aifer in onn.

Il grond di

L'audiziun avant las autoritads communalas è il punct culminant da la procedura. La gronda part da las candidatas e dals candidats è fitg gnervusa. Blers han emprendì mais a la lunga per quest examen. Fertant ch'intgins candidats han difficultads cun la lingua, han auters fadia da respunder las damondas da l'audiziun. I dat autoritads che han preparà in catalog cun fin ad 80 dumandas, en auters lieus n’esi betg dumandà usche bler. Il squitsch è en mintga cas grond ed el sa manar ad in blackout.

La famiglia Corona-Cardoso

Per la part rumantscha da la seria ha la redactura Paula Nay accumpagnà la famiglia Corona-Cardoso dal mument ch'els han cumenzà a rimnar ils documents, fin ch'els èn sa preschentads a la cumissiun.

Ana Cardoso è vegnida dal Portugal en Svizra per lavurar. En l'Engiadin'Ota ha ella emprendì d'enconuscher Paulo. Els èn maridads, han survegnì la figlia Chiara, Ana ha fundà ina firma da nettegiar ed uss, suenter 30 onns – han els gì il giavisch da survegnir il pass svizzer.

Legenda: La famiglia Corona-Cardoso durant ina filmada cun Paula Nay RTR