Il «Center da sandà Val Müstair» è in dals pli pitschens ospitals en Svizra. Dapi passa 80 onns datti quest ospital per ina populaziun da mo ca. 1’500 persunas. E dapi 80 onns vegn la Val Müstair a mantegnair l’instituziun, schegea che quai n’è gnanc uschè simpel.

Il «Center da sandà Val Müstair» è vegnì engrondì gia trais giadas en si’istorgia, la davosa giada il 2008. Adina puspè ha però il chantun, vul dir l’Uffizi da sanadad, stuì stritgar purschidas en Val Müstair, adina puspè ha la populaziun stuì s’engaschar da nov per il surviver e per las finanzas da l’ospital. In ospital che porscha tut en ina dimensiun pli pitschna, ma per la paja tut sut in tetg: pratica da medis, apoteca, tgira d’attempads, dentist, lavandaria e bler auter.

Maletg 1 / 7 Legenda: Judith Fasser, directura «Center da sandà Val Müstair». RTR, E. Derungs Maletg 2 / 7 Legenda: Ospital vegl Val Müstair. MAD, Claudio Gustin Maletg 3 / 7 Legenda: Theodor von Fellenberg, schefmedi «Center da sandà Val Müstair». RTR, E. Derungs Maletg 4 / 7 Legenda: Svenja Lamprecht, emprendista «spezialista da sanadad». RTR, E. Derungs Maletg 5 / 7 Legenda: Claudio Gustin, anteriur scolast. RTR, E. Derungs Maletg 6 / 7 Legenda: Peter Spinnler, anteriur schefmedi dal «Center da sandà Val Müstair». RTR, E. Derungs Maletg 7 / 7 Legenda: Sala d'operaziun veglia, ospital Val Müstair. MAD, Peter Spinnler

Ed oz? Co vesa ora il mintgadi da quest center? Tgeninas èn las sfidas actualas e quellas dal futur? – Eligi Derungs, redactur da l’emissiun Cuntrasts, emprova da respunder quellas dumondas cun il film «vias curtas», in sguard en il mintgadi da lavur da trais collavuraturs dal center: il schefmedi, la directura ed ina emprendista.

202 encunter 4 vuschs!

In sguard en l’istorgia: L’entschatta dal 20avel tschientaner è vegnida fundada l’emprima cassa da malsauns en la Val Müstair. Per la populaziun era quai stà il punct da partenza per in ospital, era sch’igl e stà in’entschatta turbulenta cun divers virivaris.

Il lieu da l'ospital era dispitaivel

Ina persuna ch’enconuscha bain l’istorgia da l’ospital è l’anteriur scolast ed archivar Claudio Gustin. Durant intgins onns è el era stà president da la cumissiun da l’ospital. Tenor sias retschertgas era la decisiun per il lieu da l’ospital – en la fracziun da Sielva – stada fitg dispitaivla, malgrà che il resultat da votaziun na lascha betg supponer quai: 202 vuschs per Sielva, mo 4 vuschs encunter.

Nus avevan anc pazients e betg clients!

Quasi 30 onns è Peter Spinnler da Liestal (Basilea-Champagna) stà schefmedi en l’ospital da la Val Müstair. En Val Müstair era el ì sin viadi da nozzas, e curt suenter sa chasà definitivamain en la periferia. Da quel temp era l’ospital plitost en in nausch stadi: bleras stgalas, nagin ascensur e nagin func. Da la lavur da quella giada e dal svilup da l’ospital sa regorda Peter Spinnler anc bain. Oz ha Peter Spinnler 80 onns e viva sur enviern a Baden en Argovia.