Casper Nicca ha accumpagnà Silja Largiadèr e Selina Arquint da la chauma per il clima e Noana Werdmüller da Exctinction Rebellion durant ch'ellas han puspè lantschà lur cumbat per il clima suenter la sien da Corona.

Ellas han tema per lur avegnir. Ellas cumbattan per il clima e per la protecziun da l'ambient. Trais giuvnas dunnas, trais scolaras da la scola media, trais activistas che dattan prest tut lur temp liber per ina chaussa. Silja Largiadèr e Selina Arquint organiseschan cun autras giuvnas e giuvens ensemen las acziuns da la chauma per il clima. Uschia han ellas tratg ils fils en Grischun per il di d'acziun dals 21 da matg da quest onn a Cuira. A Noana Werdmüller na tanschi betg da mo far chauma. Ella ha perquai fundà Extinction Rebellion en Grischun ed emprova cun acziuns da dischobedienza civila da dasdar la societad che fa tenor ella memia pauc per il clima e per la natira.

Casper Nicca ha accumpagnà las trais cumbattantas durant questa primavaira, cura ch'ellas han puspè sveglià il moviment suenter la sien da corona. «Las cumbattantas per il clima» è in film che mussa trais giuvnas tranter speranza e desperaziun, tranter tristezza e plaschair da vita, ma adina prontas per lur cumbat.

La chauma per il clima

La chauma per il clima è in moviment global purtada da giuvnas e giuvens che s'engaschan per dapli, per pli spertas e per pli fermas mesiras da la protecziun dal clima. Suenter che Greta Thunberg ha entschavì cun la chauma per il clima l'onn 2019 adina il venderdi davant il bajetg dal parlament da la Svezia, è la chauma per il clima daventada in moviment che ha mobilisà milliuns da giuvnas e giuvens. Silja Largiadèr e Selina Arquint, las duas protagonistas dal film èn activas en la chauma per il clima.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion, la rebelliun cunter il murir or da bleras spezias d'animals e plantas ed era dals umans. Cun mesiras da la dischobedienza civila vuless questa organisaziun sfurzar las regenzas da proteger la natira ed il clima. Extinction Rebellion va cun lur acziuns pli vinavant che la chauma per il clima. En il Grischun lavura Extinction Rebellion dentant stretg cun la chauma dal clima. En il film è Noana Werdmüller activa per Extinction Rebellion ed ha era fundà la gruppa dal Grischun.