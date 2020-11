Per exempel il viaduct pittoresc Langwies da la Viafier retica, la punt da la chavorgia Salgina, in Patrimoni cultural mundial u alura la punt preziusa da la via chantunala sur la val Russein. Per quellas trais ovras d’inschigner maisterila e per numerusas autras sumegliantas ovras ha Richard Coray construì las puntanadas.

Legenda: Richard Coray 1869 – 1946. Ernst Bernhard

Ses motto era: «quai è pussibel – quai n'è betg pussibel». Discussiuns na devi naginas.

Legenda: Viaduct Langwies, Viafier retica. Viafier retica

Ils plans per las puntanadas faschevan ils inschigners. Coray e ses maranguns construivan ella. Ina giada fatga la dretga punt, svanescha la puntanada. Per sias construcziuns lavurava Richard Coray en autezzas che fan sturnizi. Che sias puntanadas tegnian, demussava Coray cun chaminar savens cun in figl sut bratsch sco emprim sur la punt persa vi.

El ha vivì il dretg mument, per pudair collavurar sco giuven montader da puntanadas tar la construcziun da la viafier d’Alvra.

Legenda: Jürg Conzett, inschigner da construcziun. P.Mennel

Il renum dal constructur Coray era sa derasà lunsch sur ils cunfins grischuns or. Coray e ses team eran umens tschertgads. Finida las construcziuns da la Viafier retica ha Richard Coray survegnì incumbensas betg mo en Svirza, mabain er en Montenegro e Tirchia.

Legenda: Chavorgia da Tara (1939), Montenegro. Andrea Coray

Richard Coray (1868 – 1946) da Trin deriva dad ina famiglia purila. Ses bab mora cura che Richard ha pir dus onns. La mamma tira si suletta ils trais buobs. Il giarsunadi en ina fatschenta da fier smetta Coray suenter pauc temp per alura far il giarsunadi da marangun a Tavau. Suenter la recruta studegia el al tecnicum a Winterthur.

Legenda: Viaduct Solis, Viafier retica. Renato Mengotti

L’inschigner grischun Jürg Conzett è in inschigner da renum internaziunal ed in grond admiratur dal constructur da puntanadas auxiliaras Richard Coray. Conzett sez ha realisà pliras publicaziuns sur da Coray. El vesa la schenialitad dal marangun ed el sa explitgar ella a laics.

Il film da Susanna Fanzun – Senza sturnizi Il film sur da Richard Coray il constructur da punts persas sa basa sin las vastas retschertgas da la cineasta Susanna Fanzun. Per la multifara paletta da documents fotografics ha ella collavurà cun l'anteriur collavuratur da RTR Johann Clopath, che rimna e retschertga dapi onns material per in cudesch sur da ses convischin R.Coray. Il cudesch Gerüstbauer Richard Coray: «DAS KANN MA MACHA» cumpara primavaira 2021 en la chasa editura Scheidegger&Spiess.