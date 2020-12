Ch’i saja stà in start franà, lascha Roman Weishaupt betg valair – in pragmatic plitost, punctuescha il nov directur dal Teater Cuira. Ils Cuntrasts han accumpagnà el durant ses emprims trais mais atras muments da plaschair e magia, dentant er muments da stancladad, dubis e grittas.

L’emprima visita a Roman Weishaupt avain nus fatg duas emnas avant l’avertura da sia emprima sessiun sco directur dal Teater Cuira. Per entschaiver avain nus giavischà in tur atras ses nov reginavel (davent da ses biro spartanic enfin si surchombras en in lieu cun vista magica). Silsuenter avain nus accumpagnà el il di da sia emprima premiera (tenor la Südostschweiz «ina frehadad ni in statement sapientiv»), essan stads tar el si mises (il paradis da sia uffanza), a Nairs (per vegnir en contact cun las regiuns) e nus avain accumpagnà el il mument ch’il Cussegl federal ha communitgà il lockdown.

Nus avain discurrì cun el da magia, birocrazia, corona, da plaschairs e grittas, cumbats e visiuns, dal far vid per puspè savair emplenir, da l'ir enturn cun il passà, sco p.ex. cun il mobigliar dals onns 50 si surchombras ed en spezial cun la pultruna, sin la quala Bertold Brecht seseva l’onn 1948 durant las emprovas per sia Antigone ch’el ha inscenà al Teater Cuira.

In mument emoziunal è stà il di da l’arrivada dal nov logo dal teater. Ditg ha quai cuzzà, enfin che tut las lubientschas èn stadas avant maun. Pir in di avant la premiera èsi lura finalmain stà uschè lunsch.

Trais mais essan nus stads als chaltgogns dal nov directur ed avain emprendì d’enconuscher in aventurier cun spiert avert e sensibel, cun schlantsch ed entusiassem ch’emprova da sviluppar in’atgna visiun per il teater da Cuira e per il Grischun – senza laschar starmentar da disas ed aspectativas presumablas.