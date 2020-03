Analisas, cifras, valitaziuns – expertas ed experts vegnan betg be a pled di per di, ma ura per ura. La derasaziun dal coronavirus fa midar la situaziun ad in midar. Ma tge fan las Grischunas ed ils Grischuns en, cun e da questa situaziun?

Per vegnir a savair quai han trais teams da RTR fatg ils 19 da mars in viadi da reportascha tras il Grischun.

3 lieus, 1 tema – co vai uss cun Vus?

Il virus ha sveglià dapertut il basegn da communitgar e da survegnir communicaziuns – quai sentin nus en tut ils trais vitgs che nus vain visità la mesemna passada. Perquai èsi cler ch'il coronavirus è penetrà er profundamain en las vitas a Breil, Susch e Savognin.

Breil: «Petgas suttatschiel san ins buc metter»

Ina resposta, che nus survegnin da la pli blera glieud che nus scuntrain sin via: Tema han ils pli paucs, respect dal virus malign han dentant giuven e vegl.

Ed adina puspè vegn er rendì attent ch'i dettia en il mund anc dapli che be adina vinavant e vinavant:

A Susch aud'ins puspè ils utschels amez vitg

Amez Susch pendan dus placats per in sviament. Tgi che n'è fin uss betg stà a Susch na riva strusch da s'imaginar, pertge che quels pendan là – ins auda utschels, il bigl e qua u là la glieud che salida sur via via. Traffic quasi nagin.

Quai udin nus da bunamain mintgin che nus inscuntrain a Susch cun pitgar sin porta, dar in cuc en ufficina u dumandar per via:

Savognin prenda di per di

Era a Savognin èsi daventà pli ruassaivel. Ils uffants èn sin terrassa e zambregian, las lavurs en iert han cumenzà e qua e là va insatgi a spass e giauda il sulegl. Malgrà che l’atmosfera è tendida, è la glieud per gronda part optimista e prenda di per di.

Tut sut il motto – far il meglier ord la situaziun: