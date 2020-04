El sa co spargnar: Marcus Weber. El ha investì 150 milliuns en in resort da vacanzas ed en il territori da skis a Mustér. «In bun investur è fitg spargnus. El spargna il dretg temp en il dretg lieu», di il multi-interprendider en la contribuziun che nus avain realisà avant il shutdown pervi dal coronavirus. El ha detg gia quella giada, ch'el spargnia palpiri da tualetta.

Investir, malgrà coronavirus

Spargnar in paun per temps pli maghers. Quest proverbi vala pli che mai. «La glieud n'è betg exnum pronta d'investir durant ina crisa, tuts tschertgan la segirtad. Perquai vegnia uss segir spargnà dapli cun in simpel conto da spargn», di l'expert da finanzas Damian Gliott. A tgi che vul investir a lunga vista cusseglia el aczias, independent da la situaziun actuala.

L'ura dominescha la lavur

Reto Casty sto adina star calm e spargnar temp. El è disponent da l'auto da Posta a Cuira. Ils 16 da mars è sia lavur sa midada, dad in'ura a l'autra. «Igl è in auter ir enturn cun il temp. Tuttenina marschi pli pauc, ins ha 10 minutas memia bler. Quai è tut ina nova situaziun», di il disponent curt suenter il shutdown.

In regl da spargnar pais

I na vegn betg mo spargnà raps e temp, mabain era vaschella e la blusa da dumengias, calorias e pais. Per il skyrunner Micha Steiner quinta mintga gram per esser pli spert en la cursa. El optimescha ses equipament d'ir en muntogna e di da sasez ch'el haja in pau in regl da spargnar pais.