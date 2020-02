Cun il mund modern frunta la polizia era a novas sfidas. Rapinaders, extorcaders e laders dat ì uss er en l'internet. Il «cybercrime» fatschenta er la polizia en il Grischun. Beat Huonder lavura en il servetsch da criminalitad da cyber a Cuira. El e ses otg collegas da lavur sa fatschentan cun delicts da fraud, sabotascha enfin pornografia en l'internet.

Cun la digitalisaziun na datti dentant betg mo novas sfidas per la polizia mabain era novas schanzas. Per exempel cun novas furmas d'instrucziun per ils policists.

Scolaziun da policists

Violenza a chasa, enguladitsch ed in mortori tragic– cun talas situaziuns vegnan Selina Fanzun, Flavian Bearth e Daniel Rühl confruntads durant lur scolaziun da polizia.

En in «reality training» surprendan acturas ed acturs las rollas dals pertutgads. En l'acziun quasi reala han ils dus aspirants e l'aspiranta d'intervegnir e d'intermediar. Dudesch cameras transmettan lur agir directamain en la stanza da scola tar lur collegas. Lezs han da giuditgar l’acziun dals collegas en in servetsch fictiv. Tals trenaments tutgan ozendi tar la scolaziun da policists e policistas.