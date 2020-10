Il 1969 sajetta in lavurer talian a Sedrun dus umens e blessa in terz grevamain; sinaquai sa denunzia el tar la polizia. Il motiv saja stà l’onur, di el per il protocol, sia onur e quella da sia marusa.

Domenico Formica vegn da l’Italia dal Sid e lavura sco manual per ina firma da construcziun. El viva sco sutfittadin tar Anton D. che ha problems d’alcohol e famiglia. Adina pli savens sto il sutfittadin consolar la dunna. Suenter intgins mais cumenzan els ina relaziun d’amur. Domenico posseda ina pitschna agenda, nua ch’el notescha mintga giada, cura ch’el ha durmì cun la dunna, «tutto bello» – per il cas, che Regina D. vegniss en speranza.

Gieri Venzin, autur da film ed istoricher, recapitulescha quest cas en ses film «tutto bello» e lascha vegnir a pled ils protagonists da lezzas uras. Uschia er Formica che viva oz en Calabria.