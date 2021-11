15:09

Cun la racheta en l’univers da Clo Duri Bezzola

Suenter il concert d’avertura cun chanzuns da Clo Duri Bezzola, in dals fundaturs dals DDL, uss la preschentaziun dal cudesch da maletgs «Il lung viadi» cun illustraziuns da l’artista engiadinaisa Pia Valär.

In nov cudesch da chant illustrà preschenta in tozzel chanzuns da Clo Duri Bezzola (1945-2004). Surprendent forsa che l’autur engiadinais n’ha betg mo scrit ils texts, mabain era cumponì las melodias.

«Il lung viadi» ans maina en situaziuns dal mintgadi dad uffants, en chasas da virivari ed en stanzas da scola nua ch’ins emprenda per la vita. Ils texts da Clo Duri Bezzola intimeschan dad observar fitg precis tut quai ch’è enturn nus. Cun umor, in dun per las finezzas da la lingua e blera chapientscha per ils uffants quintan ils texts istorgias divertentas o schizunt schregas.

Las illustraziuns da Pia Valär laschan scuvrir detagls nunspetgads. Las cumposiziuns cun arranschaments che han potenzial da daventar auriculins vegnan chantadas dad Ursina Giger e da Martin Bezzola, il figl da l’autur. Il cudesch da maletgs «Il lung viadi» cuntegna sper in disc cumpact era in carnet cun notas per chantar a chasa u a scola.