Entupada cun in muntg budistic

A l'entschatta dals onns novanta è el fugì da sia patria, il Tibet, a pe sur il Himalaja en l'India. Fugì saja el da la suppressiun e da la violenza da la regenza chinaisa cunter il pievel tibetan, raquinta il muntg Lama Lobsang Topgyal da ses passà commovent. Avant era el sa participà a protestas paschaivlas dal moviment d'independenza en il Tibet ed era er vegnì arrestà. Cumprova dal maltractament en praschun dattan las numerusas nattas sin ses dies e sias chommas.

Suenter ses temp en ina claustra budistica en l'India è il muntg ì en l'Engalterra a viver. Là ha Lama Lopsang emprendì d'enconuscher la Tudestga Theresa Mayer, ch'ha sustegnì el da s'orientar e da stabilir in'existenza en l'exil europeic. Entant viva il muntg puspè en claustra en l'India e presta lavur da beneficenza. El organisescha per exempel appels a donaziuns per persunas dischavantagiadas e povras.