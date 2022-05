L'emprima saira è passada bain per Marius Bear. El ha fatg il pass en il final da l'ESC e vegn là a preschentar la Svizra cun sia chanzun «Boys Do Cry». Uschia è la Svizra per la terza giada en fila da la partida tar la decisiun finala.

Suenter in lung temp magher han ils artists svizzers cuntanschì tar las ultimas ediziuns da l’ESC fitg buns plazs. Quai cun in quart plaz da «Luca Hänni» ed in terz plaz da «Gjon’s Tears». Perquai èn las aspectativas per Marius Bear quest onn era fitg autas. Uss ha el cuntanschì il final e là spera el d'almain sa plazzar tranter ils top 10.

Dentant uschè cler na para quai cun «Boys Do Cry» da Marius Bear betg ad esser. La ballada dal Appenzellais è plain sentiment, grazia era a la vusch dal chantautur, ha in bel messadi e resta era en l’ureglia. Tge che manca è «l’explosiun», quai mument da «wow» che «Gjon’s Tears» ha per exempel gì l'onn passà cun «Tout l’univers». Ultra da quai han bleras artistas ed artists medemamain tschernì ina ballada per l’ESC a Turin.

La concurrenza è gronda

L'Ucraina è cun «Kalush Orchestra» sa qualifitgada, sco ins spetgava – sco grond favorit en il final. Era ils Subwoolfer da la Norvegia han tschiffà cun lur preschientscha e la chanzun «Give That Wolf A Banana».

A la concurrenza finala da l'ESC la sonda fan part dasper ils tschintg gronds la Frantscha, la Germania, l'Italia, la Gronda Britannia e la Spagna – er anc suandants pajais: Armenia, Islanda, Lituania, Portugal, Grezia, Norvegia, Ucraina, Moldavia, ils Pajais Bass, Tschechia, Rumenia, Finlanda, Aserbaidschan, Belgia, Svezia, Australia, Pologna, Serbia e l'Estonia.

E per la Svizra e «Marius Bear» hai pia era tanschì da sa qualifitgar per il final. Per in plaz tranter la top 10 u schizunt la top 5 vegni a dar in grond cumbat. Il plaz sisum il podest para dentant gia d’esser reservads per l’Ucraina. Tenor ils biros da pag ha la gruppa «Kalush Orchestra» ina schanza da bun 60% da gudagnar. La Gronda Britannia cun «Sam Ryder» ch’èn sin il segund plaz han be pli ina schanza da 10%. Tgi che gudogna vegn decidì mez da la giuria e mez da las aspectaturas ed ils aspectaturs che n’èn betg adina dal medem maini. Uschia savessi bain anc dar ina ni l’autra surpraisa.