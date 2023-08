La fin d'emna passada ha gì lieu a Cuira la festa da la citad. Tranter auter han ins pudì tadlar musica da rap e gustar spaisas da tut il mund. Plinavant han ins era puspè pudì cumprar in bindel da taila per finanziar la festa. Vendì quels han las uniuns participadas.

La fin d'emna han radund 85'000 persunas visità la festa da Cuira. Dal venderdi saira fin la dumengia suentermezdi han ins pudì giudair musica, divertiment ed oravant tut cultura.

audio Vendita da bindels a la festa da Cuira 04:32 min, ord Actualitad dals 17.08.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 32 Secundas.

Ils bindels n'han era betg mancà quest onn

Per diesch francs han ins pudì cumprar in bindel da taila ed uschia sa participar ad ina concurrenza da premis. Vendì han quels cunzunt las uniuns ch'avevan in stan a la festa da Cuira. Mintga uniun è obligada da vender ina tscherta quantitad bindels. Tut tenor quant grond ch'il plaz è e quant bler che l'uniun contribuescha al program, sto ella vender blers u paucs bindels. Per regla èn quai tranter 50 e 150 bindels per uniun.

Las uniuns cumpran il bindel per otg francs dal comité d'organisaziun e pon uschia gudagnar dus francs per bindel. Quels daners van directamain en la cassa da l'uniun.

La vendita n'è betg uschè simpla per tuts

La vendita da quels bindels saja d'impurtanza per la finanziaziun da la festa, di il president dal comité d'organisaziun Fabio Adank. Entras il bindels incasseschian els 20 enfin 25% da tut ils custs ch'il comité stoppia surpigliar. L'onn passà hajan els vendì 11'000 bindels, quai ch'è cumpareglià cun la summa totala da bindels da 15'000 ina buna bilantscha. Era quest onn quintian els cun circa 11'000 bindels vendids.

Che la vendita po dentant era esser stentusa mussa l'exempel da l'uniun «Fragliuns vietnamais». Gia dapi onns vendan els da magliar da lur cultura a la festa da Cuira. Els han stuì vender 60 bindels.

Jau stoss propi dir che nus avain fadia da vender ils bindels. Cunzunt perquai che nus avain uschiglio gia memia paucs che sa gidan da vender la maglia al stan.

Cun agid d’intginas collegas sajan els lura vegnì da vender 10 bindels. En lur cas han els pia fatg perdita cun stuair vender bindels.

Tuttina blers bindels ma pli pauca fadia da vender els

Auter vesa quai ora tar l'EHC Cuira ch'ha organisà plirs concerts sin il plaz da l'Arcas en la citad veglia. Organisar e contribuir bler a la festa munta da na stuair vender tants bindels. Els han gì da vender in sumegliant dumber sco il stan cun spisas vietnamaisas. Els n'hajan dentant betg gì problems da vegnir davent cun quels, di Marco Oswald ch'è en suprastanza dal EHC Cuira:

Tar nus han ins gia pudì cumprar els online e tar gieus dal EHC Cuira. Durant la festa avain nus gì ina remartga sin la carta da bavrondas. Ins sto far visibel per che la glieud vesia ch'ins possia cumprar il bindel.

El è da l'opiniun ch'il sistem da vender bindels fetschia senn per finanziar la festa da Cuira. Uschia survegnia mintga uniun insatge per l'atgna cassa e quellas uniuns che contribueschian insatge al program da festa survegnian schizunt anc ina summa da sustegn.

Uschia vegn era il comité d'organisaziun vinavant a crair en la vendita dals bindels. Che quels vegnissan dentant ina giada obligatoric per las visitadras ed ils visitaders, quai veglian els evitar uschè ditg sco pussibel.

Legenda: Fabio Adank e ses team dal comité d'organisaziun èn da l'opiniun che la vendita da bindels saja ina buna strategia per finanziar la festa da Cuira. Caroline Staeger

Culinarica mundiala

Sper la musica è era la pussaivladad d'emplenir il magun sa preschentada multiculturala. En las tendas ed als foodtrucks han ils visitaders e las visitadras chattà spaisas e tratgas da tut il mund. Per blers è quai in'impurtanta part da la festa.

03:41 video Festa da Cuira – er ina festa culinarica Or da RTR dals 13.08.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 41 Secundas.

Concerts da rap per giubileum da 30 onns

«Money Honey» da «Rapilepsie» dal 1992 saja la chanzun che saja stada l'entschatta dal rap grischun. Probablamain haja gia dà avant chanzuns en quest stil, dentant n'èn quellas betg vegnidas enconuschentas. Avant 30 onns hajan ins propi anc pudì discurrer d'ina scena pitschna, di Gian-Marco Schmid ch'è stà in dals piuniers.

audio La notg dal rap grischun a la festa da Cuira 03:27 min, ord Actualitad dals 12.08.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 27 Secundas.

Il moviment da «HipHop» en il Grischun è lura creschì immens ils emprims 10 onns. L'idea saja d'esser ina scena per in e scadin e cun bleras cumponentas visulas sco il saut u era il «streetart».

Vegnì pli ruassaivel

audio Gian-Marco Schmid «Gimma» davart 30 onns rap grischun 03:23 min, ord Actualitad dals 12.08.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 23 Secundas.

Ils ultums onns èsi dentant vegnì pli ruassaivel. Ils musicists da l'entschatta n'han betg pli fatg usché bler musica e novs èn paucs vegnì suenter. Il grond num è il mument «Gigi». La rappadra grischuna è tenor Gimma sin bun curs e po avair in futur en la musica.

1 / 2 Legenda: Il rapper Sirius da Laax RTR 2 / 2 Legenda: e la rappadra Gigi da Maiavilla èn stads dus dals acts a chaschun da la notg da rap grischun. RTR

Bilantscha da la citad

Sco l'onn passà han er quest onn radund 85'000 persunas visità ils trais dis da la Festa da Cuira. Il president dal comité d'organisaziun, Fabio Adank tira ina bilantscha positiva:

audio Fabio Adank è cuntent cun la festa 00:19 min, ord RTR Audio dals 13.08.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 19 Secundas.

E tenor la Polizia da la citad hai dà 24 intervenziuns e la sanitad ha stuì intervegnir 77 giadas. Sa cumprovà saja er il sistem da bindels, cun ils quals ils eveniments vegnan finanziads. Quest onn è mintgina e mintgin ch'ha cumprà in tal bindel sa participà automaticamain ad ina lotteria.