Poss jau unfrir ina suletta vita umana per salvar uschia autras vitas? Pertge restain nus ils medems, schegea che nus ans midain di per di? Danunder savain nus ch’i dat propi il mund? Fai senn da crair vi dad insatge, senza pudair cumprovar che quai exista insumma?

Adina puspè essan nus confruntads cun talas dumondas davart il senn, la morala e la logica da nossa vita. E savens èsi grev da dar ina resposta clera e definitiva. Igl è propi in dilemma. Però precis tals dilemmas e talas dumondas furman il punct da partenza per uschenumnads «gieus da patratgs». I sa tracta tar ils gieus da patratgs dad exempels or da la vita, da pitschnas istorgias che vulan concretisar u exemplifitgar in problem filosofic. E quests gieus da patratgs èn la basa dals otg filmins animads da la seria Filosofix.

Ils films animads spiertus e divertents èn vegnids creads dal dissegnader da comics Nino Christen per incumbensa dad SRF Kultur. Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) ha translatà e sonorisà quellas per rumantsch. Las istorgias vegnan però discutadas, exemplifitgadas u decleradas en singulas emissiuns dad RTR – en il magazin da religiun Vita e cretta, en il Magazin da cultura, en il Minisguard ed en l’actualitad dal Radio Rumantsch.