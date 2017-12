Filosofix – u cura che gieus da patratgs animeschan a filosofar

Ils filmins da Filosofix illustreschan e decleran en moda e maniera divertenta dumondas filosoficas.

Filosofix – Ha Gauguin tratg la dretga decisiun? 1:59 min, Telesguard dals 27.12.2017

Ha Gauguin tratg la dretga decisiun, cura ch’el ha decidì da bandunar sia famiglia, da la laschar en paupradad ed ir a star e picturar a Tahiti? U co valitassan nus quai oz sche Gauguin n’avess betg gì success?

U co è quai uss propi: avain nus il dretg da trair e duvrar animals per als magliar u duvrar lur charn, lur ovs u lur lutg? U co fis quai, sche creatiras ch’èn anc pli sviluppadas che nus umans faschessan il medem cun nus umans?

La seria Filosofix è ina seria naziunala svizra da filmins dissegnads che duain animar a far ponderaziuns coi fiss sche... U er co ins avess reagì, sch’ins fiss stà en quella situaziun.

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha publitgescha ils proxims dis ulteriuras 4 episodas da films animads che animeschan a filosofar.

RTR Telesguard 17:40