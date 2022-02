Freestyle Academy a Laax

«I dovra curaschi». Quai di Jon Welti che trenescha sigls e trics cun ses skateboard. Cunzunt per sa tschentar dovri curaschi.

Esser qua cun collegs e trenar mes trics, quai è adina legher.

Impressiuns da la Freestyle Academy

1 / 13 Legenda: Elia D'Antuono ch'è in dals organisaturs dal Team Trouble. RTR, Claudia Cathomen 2 / 13 Legenda: Jon Welti che passenta mintga minuta pussaivla en la Freestyle Academy. RTR, Claudia Cathomen 3 / 13 Legenda: Jon Welti en la bowl. RTR, Claudia Cathomen 4 / 13 Legenda: Pascal Ardüser ch'è in dals trenaders da skateboard. RTR, Claudia Cathomen 5 / 13 Legenda: Jon Welti che vuless cura ch'el è 18 er participar al Team Trouble. RTR, Claudia Cathomen 6 / 13 Legenda: Uffants e lur babs en la bowl. RTR, Claudia Cathomen 7 / 13 Legenda: Impressiun da la Freestyle Academy. RTR, Claudia Cathomen 8 / 13 Legenda: Reto Poltera da las pendicularas Arena Alva ch'è il grond promotur dal freestyle. RTR, Claudia Cathomen 9 / 13 Legenda: La mascotta da la Freestyle Academy. RTR, Claudia Cathomen 10 / 13 Legenda: Plazza da gieus dals uffants pitschens. RTR, Claudia Cathomen 11 / 13 Legenda: Trampolins. RTR, Claudia Cathomen 12 / 13 Legenda: Er bobbycars stattan a disposiziun als «flying ants». RTR, Claudia Cathomen 13 / 13 Legenda: Plan da la Freestyle Academy. RTR, Claudia Cathomen

I saja in zic il lifestyle, il vegnir ensemen ed il plaschair vi d'ina chaussa che collia, di Elia D’Antuono che lavura tar Laax Events ed era pli baud trenader en la Freestyle Academy. I saja d'ina vart il sport e da l’autra vart er las persunas ch’ins entaupa adina puspè ch'èn la raschun per la fascinaziun.

Er sche la scena da freestyle è anc plitost quella dals buobs e dals umens, las dunnas vegnan respectadas. Ed adina dapli mattas vegnan infectadas dal virus da freestyle.

Tge ch'è fitg impurtant è il respect.

Mintgin dastga ir sin il trampolin, mintgin dastga ir en la bowl. Respect vul dir laschar empruvar er tschel u tschella. Il cool vid la Freestyle Academy saja che tuts sajan tuttina cools, nagin vegnia giuditgà da quai ch’el sa ni na sa betg, di il coach Pascal Ardüser.

Quai fa bain a mes cor.

Er uffants cun handicap pon ir en la Freestyle Academy. In per coaches han fatg ina scolaziun speziala per satisfar als basegns da quests uffants. E lezs han enorm plaschair sch’els fan pitschens progress.

Dentant èsi da quai da 180 uffants che vegnan mintga fin d’emna a trenar en la Freestyle Academy, di Reto Poltera ch’è commember dal management. Durant l’emna èsi da quai da 70 fin 80 uffants che vegnan regularmain en il trenament. Circa la mesadad dals uffants che vegnan a trenar èn uffants indigens da Flem, Laax, Falera fin Cuira.