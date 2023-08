Adina puspè in tema brisant: ils umans e lur sexualitad. Oravant tut sche lur sexualitad divergescha da quai che vala sco «normal». En quel connex vegn era savens discutà davart la toleranza. Quai faschain er nus en Vita e cretta – cun il musicist e pedagog da chant Gino Carigiet ch’è omosexual.

Dapi in onn datti la «Lètg per tuts» en Svizra, quai munta che pèrs da la medema schlattaina dastgan maridar. Cun quest dretg èn persunas omosexualas e generalmain persunas LGBTQ+ vegnidas in pass pli datiers a l’egualitad. Promova l’egualitad da questas persunas era lur toleranza ed acceptanza entaifer la societad? U giogan persunas LGBTQ+ era cun il fieu, sch’ellas preschentan e celebreschan lur sexualitad publicamain e pretendan toleranza cun insistenza?

Las celebraziuns da la scena LGBTQ+ en il public sco il 'Christopher Street Day' èn fitg bellas ed impurtantas. Ellas han tenor mai dentant er in problem da reputaziun. Bleras persunas vesan quellas celebraziuns sco simbol da la separaziun enstagl sco simbol da l’integraziun da la scena LGBTQ+ en la societad.

Gino Carigiet da Siat ch'abita a Soloturn è enconuschent sco chantadur da la band «Dus». El viva sco um omosexual e tradescha a Vita e cretta co ch’el percepescha ses conturn e la societad en vista a la toleranza.

Toleranza? Gea, okay. Ma enfin tar la renconuschientscha èsi anc ina lunga via.

A varsaquantas dumondas en quel connex respunda Gino Carigiet, per exempel nua che la toleranza cumenza e nua ch’ella chala. Ubain sche persunas omosexualas èn en general pli tolerantas damai ch’ellas sezzas èn savens confruntadas cun intoleranza.