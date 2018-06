Aline Suter è creschida si a Genevra, il linguatg da famiglia è rumantsch. Durant sia entira uffanza ed era pli tard visita ella regularmain sia tatta a Domat. Suenter la matura artistica en arts visualas studegia Aline Suter a Genevra, Barcelona e Berlin, e cuntanscha 2006 il master en “des lettres en histoire du cinéma”. Ella lavura tar differents festivals da film en Svizra e Frantscha, tant sco programmadra sco era attasché da pressa. Plirs onns ha ella manà in atelier da video en in’instituziun per impedids. 2013 realisescha ella ensemen cun Céline Carridroit ses emprim film per RTR Canorta. Il film è ina avischinaziun intima a ses linguatg mamma, il rumantsch. Il film Resuns / Echos, realisà 2014, medemamain cun Celine Carridroit, raquinta da la tschertga da l’identitad rumantscha e dal sun rumantsch.

Aline Suter è maridada ed è mamma da dus 2 uffants.