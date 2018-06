Gieri Venzin è creschì si a Sedrun. Suenter la matura a la Scola claustrala da Mustér studegia el istorgia svizra, politologia e litteratura tudestga a Berna e Freiburg im Breisgau.1985 entschaiva el tar Radio Rumantsch sco stagiaire, dasperas fa el la scola da schurnalissem al MAZ a Lucerna. Dal 1986 enfin 1992 lavura Gieri Venzin tar Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, a l’entschatta per il radio silsuenter per la televisiun nua ch’el realisescha contribuziuns per la Svizra Rumantscha e Muschkito. Il 1993 sa renda el a Turitg tar la Televisiun Svizra (SF) e lavura per las redacziuns Time Out, Netz Natur e Schweiz Aktuell. 2002 fundescha Gieri Venzin sia firma da producziun monte films cun sedia a Sedrun. Dapi lura lavura el parzial per l’emissiun DOK a Turitg e sco cineast independent fa el films per RTR, SRF, ARTE e Spiegel TV.

Il 2003 enfin l’avertura da la NEAT 2016 ha Gieri Venzin observà ed accumpagnà filmicamain las lavurs ed ils midaments en la val Tujetsch. Il resultat en 5 films, «la ruosna 1-5» per RTR ed il film documentar «Unten durch – die Sedruner und der Gotthardtunnel» per SRF.

Gieri Venzin ha dus figls e viva a Turitg, Trun e Sedrun.