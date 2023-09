4 / 4

Legenda: Nora Zürcher Per mauns dal chantun ha l'inschignera forestala Nora Zürcher quintà ora ils custs per segirar il guaud da Puzzastg ils proxims onns. Ella schazegia ch’i dovra 3,2 milliuns ils proxims 50 onns, mo per segirar il guaud da Puzzastg. RTR