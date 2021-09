Traversar ina giada las Alps sco ils curriers da posta istorics a chaval – per quest'aventura è sa mess en viadi l'Engiadinais Men Juon ensemen cun ina gruppa da 10 chavaltgadras e chavaltgaders. Lur tura als maina da l'Austria sper autostradas, tras chavorgias e sur muntognas en l'Italia .

Quai ch’era en l’America dal Nord dal 19avel tschientaner il Ponyexpress era per la glieud da las Alps il Currier da Lindau: Ina colliaziun sperta e fidada sin ina ruta fadiusa. Fertant che la ruta americana era en funcziun be radund dus onns, faschevan ils curriers en Europa la tura emnila da Lindau sur las Alps a Milaun ed enavos durant plirs tschientaners.

«Jau fiss m'annunzià sco currier da Lindau…»

Sco ils curriers dals temps passats gudogna er l’Engiadinais Men Juon ses mintgadi cun las forza da chavals. Mintga stad passenta el pli che 60 dis en sella per manar plirs tschients giasts davent da San Jon sper Scuol sin ina trentina da differentas turas da plirs dis per e sur las Alps.

Men Juon discurra be gust dal currier istoric:

Sche jau fiss naschì avant 700 onns avess jau er vulì esser currier.

In giavisch, che Men Juon po accumplir questa stad – almain per ina tura.

Omagi sin quatter chommas

Per ina sort dad omagi sin quatter chommas è l'Engadinais sa mess en viadi ils 22 d’avust cun ina gruppa da 10 giasts davent da Lindau per traversar, sco ils curriers istorics, las Alps. Ina tura betg simpla – ni in temps istorics, ni oz:

Viagiar a chaval era pli baud la regla. Oz è quai l’excepziun. Perquai datti er be fitg paucs lieus per pernottar, ch’èn en vischinanza da la ruta istorica e laschan tuttina passentar nus las notgs en vischinanza da noss chavals.

Auter che lur collegas istorics vegn la gruppa moderna er a far ina ruta pli curta: Da Lindau en set dis ad Andossi en Italia ed en set dis enavos. Ils curriers da Milaun e da Lindau faschevan il viadi Lindau-Milaun ed enavos en mintgamai tschintg dis amez.

La Marella è sa messa en sella per accumpagnar la gruppa sin ina part da lur aventura tranter istorgia e moderna, sendas istoricas ed autostradas.

