cuntegn

L'instrumentala - Chanzuns d'amur en brass

En «l'instrumentala» dad oz tadlain nus hits e semperverds da pop sco I Will Always Love You, Angels, Heaven, Viver senza tei, Hello, Träne, ed auters. Pia tut balladas enconuschentas ch’èn sco fatgas per giudair ina saira tut patgifica.