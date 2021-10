Las emissiuns «L'instrumentala» sco era «Artg musical» s'occupan quest onn cun il Swiss Open Contest. Suenter dus onns pausa pervia da la pandemia èn la fin da settember nov Brass Bands da la Svizra sa mesiradas en il KKL a Lucerna. Tuttas han gì da sunar in toc da pensum e lura in toc liber.

Sco toc da pensum han tuttas furmaziuns gì da sunar la cumposiziun da Peter Graham «Dynasty – A Symphonic Poem». En quel han fatg ils pli blers puncts la BB 13 Étoiles, la BBO (Brass Band Berner Oberland) e la BML (Brass Band Bürgermusik Luzern). Questas duas furmaziuns han era dus Rumantschs en funcziuns impurtantas. Corsin Tuor diregia la BBO e Duri Cathomen è dapi plirs onns il principal-cornet tar la BML. Lur producziuns emettain nus en l'Artg musical da dumengia, ils 3-10-21.

Toc da pensum: Dynasty Avrir la box Serrar la box Dynasty – A Symphonic Poem è cumponida da Peter Graham. En quell’ovra ha el vulì regurdar a Sir Harry Mortimer, in cornetist, dirigent e musicist englais che ha gì gronds success ed era gronda influenza en la scena da brass britannica. Gia ses bab Fred sco era ses dus frars Alex e Rex Mortimer han festivà bels success. Els valan pia sco vaira dinastia da musica e perquai era il titel da la cumposiziun – Dynasty.

Il toc da pensum è in'ovra da Peter Graham, cumponida en in stil pli vegl, cun bleras parts solisticas e liricas. Per las ureglias da l'auditori in bel e bun toc. En quel ha era la BBO fatg blers puncts. Il dirigent Corsin Tuor è dentant er cuntent cun la prestaziun da sia band.

audio Intervista cun Corsin Tuor 03:52 min, Artg musical dals 28.09.2021. laschar ir. Durada: 03:52 minutas.

La cumposiziun da Peter Graham pretenda curascha e gnerva dal principal-cornetist cunquei ch'il toc Dynasty cumenza cun in solo dal cornetist. El u ella cumenza tut persula sin il tun G'' (G aut) e be piano. Ina sfida che pretenda curascha ed ina ferma persunalitad. Quai conferma er Duri Cathomen. Il cornetist oriund da Falera suna gia dapi 17 onns en la BML.

audio Intervista cun Duri Cathomen 02:58 min, Artg musical dals 28.09.2021. laschar ir. Durada: 02:58 minutas.

Transcripziuns classicas sco tocs da patg

Per il toc da patg han tuttas musicas pudì eleger in'ovra d'ina glista cun transcripziuns d'ovras classicas. La BBO ha elegì l'uvertura da l'opera «Rienzi» da Richard Wagner. La preschentaziun dad els n'era però betg tenor il gust da la giuria. La BBO ha survegnì 158 puncts. La BML cun Duri Cathomen ha sunà sco toc liber l'uvertura da l'opera «Russian Easter» (Pasca russa) da Nikolaj Rimski-Korsakov e survegnì per lur interpretaziun 163 puncts. (Quests dus tocs èn da tadlar en l'Artg musical). Persvadì il pli fitg la giuria han quest onn las Brass Bands dal Vallais, e quai en ils tocs da pensum sco era da patg.

Brass Bands vallesanas – ina pussanza

Al Swiss Open Contest 2021 han las Brass Bands dal Vallais fatg furore ed occupà l'entir podest. Il pli sisum la BB 13 Étoiles cun 353 puncts da maximalmain 360. La furmaziun dirigida da Frédéric Théodoloz ha fatg en il toc da pensum 175 puncts ed en il toc da patg impressiunants 178 puncts. En l'emissiun «L'Instrumentala» dals 29-09-21 pon ins tadlar las duas producziuns da la BB 13 Étoiles sco era ils tocs da patg da las ulteriuras furmaziuns sin il podest: Ensemble de Cuivres Valaisan (dirigent François Roth) e Valaisia Brass Band (dirigent Arsène Duc).

Era l'Artg musical da dumengia, ils 3-10-21 s'occupa dal Swiss Open Contest 2021. Qua la survista dals titels.