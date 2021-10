«Don't be that way», «American Patrol» u «A String of Pearls» èn be intgins titels da las melodias ch'i dat da tadlar. Orchesters instrumentals e Brass Bands sco er gruppaziuns pli pitschnas sunan musica da Big Band.

Big Bands originalas consistan per regla da trumbettas, posaunas, saxofons e clarinettas e da la gruppa da ritmus (battaria, ghitara, clavaziun u keyboard ed ulteriurs instruments da percussiun). Ch'era autras formaziuns pon sunar la litteratura da Big Band conferma l'emissiun dad oz. Orchesters instrumentals da l'armada svizra (Swiss Army Big Band, musica da recruts), Brass Bands (Black Dyke u Brighouse&Rastrick) dentant er societads da musica grischunas (Suraua u Zernez) cumprovan ch'era talas formaziuns pon sunar e divertir musica da swing.