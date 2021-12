René Wicky è ina corifea da la musica populara svizra. Dapi decennis fa el musica cun pliras chapellas enconuschentas, uschia cun las furmaziuns dals Ribarys, cun la chapella Dünner-Mooser-Wicky ed er cun sia chapella René Wicky.

1'000 cumposiziuns

René Wicky ha cumponì sur 1'000 tocs da musica populara ed instrumentala, titels sco «Innerschwyzer-Schtimmig», «Blick uf See und Bärge», «Im Rössli z’Steihuse», «S’Härz am rächte Fläck», «Fröhlich dur s’Läbe», «Erinnerig a schöni Stunde» e «Viel Glück uf de Wäg». Ina da sias melodias las pli enconuschentas é senza dubi il «Schönegg-Marsch».

René Wicky ha cumenzà a far musica cun 12 onns cur che sia famiglia steva en il chantun Soloturn. En las uras d’accordeon ha el mussà in talent spezial e ses magister da musica era da l’avis ch’el pudess daventar in bun musicant. El ha gì raschun!

Legenda: René Wicky ed ils Ribarys MAD

René Wicky ed ils Ribarys

Pli tard, cura ch’ils Wickys han fatg midada en il chantun Zug ha el cuntinuà ad exercitar, ha participà a la Festa federala d’accordeons a Lucerna ed ha inscuntrà a Jost Ribary senior. Dapi lura suna el cun ils Ribarys: cun Jost Ribary Senior, Jost Ribary Junior e Jost Ribary III.

Il producent da musica

Dal 1969 fin il 1983 è el stà producent da discs tar Polydor e Polygram, e là ha el lavurà cun grondezzas da la musica sco Ernst Mosch e Max Greger. A partir dal 1983 ha el sia atgna interpraisa e cun ses label Corema Records producescha el surtut discs da musica populara e procura per ediziuns da notas.