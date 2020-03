Cecilia Demarmels è naschida il 1960 a Cuira ed ha passentà sia uffanza a Salouf. Cun 16 onns è ella ida per 8 mais sco au pair a Genevra e suenter ha ella fatg in emprendissadi sco dissegnadra dad interiur a Cuira. Cur ch'ella ha finì quel, hai tratg ella cun 22 onns puspè en la Svizra Franzosa. A Friburg ha ella lavurà 25 onns pro l'Uffizi archeologic dal chantun da Friburg.

Durant quel temp ha ella gì la pussibilità da survegnir in stipendi per sia lavur artistica en l'atelier «Cité des Arts» a Paris dal 1993 e 5 onns pli tard in stipendi a Berlin en il «Atelier Schönhauser Allee».

Suenter ils 25 onns a Friburg hai dà il 2007 ina gronda midada en la vita da Cecilia Demarmels. L'amur ha tratg ella giu Lucerna, nua ch'ella ha alura cumenzà a lavurar en il Museum istoric. Durant quel temp ha ella fatg ina posa da 10 onns dal dissegnar, perquai ch'ella na vegniva betg vinavant cun la creaziun artistica.

Dal 2015 ha ella alura cumenzà cun nov schlantsch sia carriera artistica. Uss lavura ella 100% sco artista libra en ses atelier a Lucerna ed en l'atelier temporar a Tavau.