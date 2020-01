Ils 55avels Dis da film a Soloturn presentan en tut 178 films – curts, lungs, animà, fictivs, documentars ed era films da musica. Sco adina datti era quest onn bleras premieras, dentant era films ch'èn vegnids realisads durant l'onn passà.

Mo in film rumantsch è da vesair a Soloturn, in film ch'è vegnì realisà da Bertilla Giossi per RTR. «Made in China - la digitalisaziun dal dicziunari rumantsch grischun». En discurs cun la nova directura Anita Hugi, ha quella tradì ch'i fiss bel da pudair far ina giada ina premiera rumantscha per il di d'avertura a Soloturn:

Cun dar in sguard sin tut ils films che vegnan preschentads pon ins vesair ch'i dat intgins temas centrals. Quai èn la crisa da fugitivs, il clima e las dunnas. Bain represchentads èn ils cineasts giuvens. Anita Hugi punctuescha ch'els demuossian bler creativitad ed engaschi.

Soloturn attira durant ils dis da film passa 60'000 persunas interessadas al film svizzer. Uschia sa mussa la citad sper l'Aara era sco in lieu d'inscunter. In «Hallo» da dretg ed in «Tgau» a la sanestra audan ins fitg savens. Uschia in inscunter spontan è era capità cun il cineast rumantsch Ivo Zen:

Per Ivo Zen èn quels dis oravant tut in lieu d'inscunter e da tgirar contacts per sia lavur.

Maletg 1 / 5 Legenda: La Reithalle, in dals lieus per kino a Soloturn. RTR / Copyright Moduleplus.ch Maletg 2 / 5 Legenda: Soloturn cun il Landhaus dasper la Aara. RTR / Esther Berther Maletg 3 / 5 Legenda: Avant il kino "Konzertsaal" a Soloturn. Bleras persunas stattan en colonna davant ils kinos per survegnir bigliets per las producziuns. RTR / Esther Berther Maletg 4 / 5 Legenda: Anita Hugi, la nova directura dals Dis da film Soloturn. RTR / MAD Copyright Moduleplus.ch Maletg 5 / 5 Legenda: Ivo Zen, reschissur da films oriund da la Val Müstair. Soloturn è in lieu da suentupada per il reschissur da films. RTR / Esther Berther

Ils 55avels Dis da film a Soloturn, quels finescha ils 29-01-2020.