Avant otg onns ha il dirigent Fortunat Frölich fundà il choR inteR kultuR, in chor che fa onn per onn in viadi en in auter pajais. Ensemen cun in chor da partenadi dal lieu concertescha la furmaziun en il pajais ospitont ed en Svizra. L’intent: Promover cun il chant il dialog tranter differentas culturas. Avant paucs dis èn Frölich e ses chantadurs turnads da la Bosnia, in pajais cun regurdientschas anc frestgas da la guerra. Là han els chantà cun il chor Pontanima, ina furmaziun che consista da chantadurs da differentas religiuns. Il Magazin da cultura ha inscuntrà Fortunat Frölich e discurrì cun el davart sias impressiuns.

En la rubrica litterara preschentain nus „tinnitus tropic“ da Flurina Badel.

